جريمة بشعة.. رجل يغرى طفلا بلعب الـ"بلاي ستيشن" ويغتصبه 100 مرة

ألقت الشرطة في مدينة مانشستر القبض على رجل يدعى أنور علي يبلغ من العمر 33 عامًا، أدين باغتصاب طفل في الخامسة من عمره 100 مرة أثناء لعب "البلاي ستيشن"، بحسب "روتانا".

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية فإن أنور حُكم عليه بالسجن 21 عامًا بعدما سمعت المحكمة أنه اغتصب طفلًا مرات عدة منذ عام 2003 وحتى عام 2007 عندما كان يسكن مع الصغير بنفس المنطقة حيث دعاه للعب معه بجهاز البلايستيشن في غرفة نومه.

وأكدت الصحيفة أن الطفل ظل يعاني من الوسواس القهري الذي يمنعه من النوم حتى بعدما كبر وأصبح في الثامنة عشر من عمره؛ بسبب ما تعرض له؛ ما اضطره إلى إبلاغ الشرطة التي ذهبت لمنزل الرجل في هايد بمانشستر وعثروا في شقته على صور غير لائقة للأطفال فتم القبض عليه.