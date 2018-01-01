بالفيديو| شاب مبتور القدم يرقص كيكي

محمود عبدالعظيم
نشر محمود عبدالعظيم، مؤسس فريق المعجزات لكرة القدم للمبتورين، والذي اشتهر بعد رقصه بالعكاز عندما أحرز النجم محمد صلاح هدف صعود الفراعنة لكأس العالم روسيا 2018، فيديو يؤدي فيه رقصة "كيكي" الشهيرة على قدم واحدة.
نشر الفنان أحمد الفيشاوي اليوم، على حسابه الشخصي على "إنستجرام" مقطع فيديو له أثناء تأدية رقصة "تحدي كيكي" الشهيرة
أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ليبج في بلجيكا، أكثر الظواهر التي تتكرر في كل حالات تجارب "الاقتراب من الموت"، حيث جمع الباحثون قصص أكثر من 154 شخصًا
داخل إحدى المحلات الصغيرة لتصليح إطارات السيارات في منطقة الدقي، يجلس "عم دربالة" ينتظر بشوق أولى المباريات الرسمية لفريقه الجديد في الدوري المصري
دعم فنانون عرب نادي "بيراميدز" في أولى مبارياته في الدوري الممتاز أمام فريق "انبي".
بِيع جنيه مصري، مقابل 26.4 ألف دولار، في مزاد لموقع "لين نايت" الأمريكي، المعني بجمع العملات الورقية والمعدنية النادرة وبيعها.
تعليقات الفيسبوك