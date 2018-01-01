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بالفيديو| شاب مبتور القدم يرقص كيكي

منذ 51 دقيقة
محمود عبدالعظيم

محمود عبدالعظيم

كتب: سلمان إسماعيل

نشر محمود عبدالعظيم، مؤسس فريق المعجزات لكرة القدم للمبتورين، والذي اشتهر بعد رقصه بالعكاز عندما أحرز النجم محمد صلاح هدف صعود الفراعنة لكأس العالم روسيا 2018، فيديو يؤدي فيه رقصة "كيكي" الشهيرة على قدم واحدة.

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