بالفيديو| شاب مبتور القدم يرقص كيكي

خمسة أشياء إذا أحسست بها فأنت تقترب من الموت

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ليبج في بلجيكا، أكثر الظواهر التي تتكرر في كل حالات تجارب "الاقتراب من الموت"، حيث جمع الباحثون قصص أكثر من 154 شخصًا