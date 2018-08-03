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بعد إثارته للجدل عبر "إنستجرام".. وليد فواز يرد على منتقديه

اليوم AM 01:39
وليد فواز

وليد فواز

كتب: مصطفى الصبري

هاجمت الجماهير الممثل وليد فواز، بعد نشره "بوست" على موقع "إنستجرام"، أمس الأول، اعتبروه هجوما غير مباشر على زوجته السابقة مي سليم.

ولكن قرر فواز أن يرد على منتقديه بمنشور آخر على موقع "إنستجرام"، فنشر صورة قلم موضوع على ورقة، وكتب معها: "هو أنا هعيش عمري كله كل ما أكتب بوست أو حكمة عجبتني أو مقطع من أغنية تتفسر على إنها تلميح وتلقيح، مش كده يا إخوانا!، والله العظيم حياتي فيها حاجات ومحتاجات وأشخاص وأحداث تانية".

وأضاف وليد فواز "توضيح أخير علشان نقفل الموضوع ده تماما، زواجي تجربة وانتهت باحترام متبادل بين الطرفين، فمش كل كلمة هاكتبها هاترجعنا لنقطة الصفر، نقطة من أول السطر".

وختم الممثل المصري كلامه قائلاً "وبالمناسبة عندي ليكو مفاجأة هعلن عنها قريب جدًا، شكرًا لكل اللي هاجمني واللي دعمني".

هو انا هعيش عمري كله.. كل ما اكتب بوست او حكمة عجبتني او مقطع من أغنية تتفسر علي انها تلميح وتلقيح مش كده يا اخوانا! والله العظيم حياتي فيها حاجات ومحتاجات واشخاص واحداث تانية .. توضيح اخير علشان نقفل الموضوع ده تماما: زواجي تجربة وانتهت باحترام متبادل بين الطرفين فمش كل كلمة هاكتبها هاترجعنا لنقطة الصفر... نقطة من أول السطر وبالمناسبة عندي ليكو مفاجأة هاعلن عنها قريب جدا.... شكرًا لكل اللي هاجمني واللي دعمني....

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