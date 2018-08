بعد إثارته للجدل عبر "إنستجرام".. وليد فواز يرد على منتقديه

هو انا هعيش عمري كله.. كل ما اكتب بوست او حكمة عجبتني او مقطع من أغنية تتفسر علي انها تلميح وتلقيح مش كده يا اخوانا! والله العظيم حياتي فيها حاجات ومحتاجات واشخاص واحداث تانية .. توضيح اخير علشان نقفل الموضوع ده تماما: زواجي تجربة وانتهت باحترام متبادل بين الطرفين فمش كل كلمة هاكتبها هاترجعنا لنقطة الصفر... نقطة من أول السطر وبالمناسبة عندي ليكو مفاجأة هاعلن عنها قريب جدا.... شكرًا لكل اللي هاجمني واللي دعمني....

A post shared by Waleed Fawwaz (@walidfwaz) on Aug 3, 2018 at 12:05pm PDT