بين ممكن واستحالة.. المصريون منقسمون في تشجيع "بيراميدز"

انتظر مشجعو كرة القدم المصرية بشوق أول مباراة لنادي بيراميدز في الدوري المصري أمام "إنبي"، خاصة بعد الصفقات المميزة التي أبرمها والكوادر الإدارية التي تدير النادي، والتحديات والمنافسة القوية التي خلقها وجوده في الدوري.

وامتلأت المقاهي في الشوارع المصرية بالمواطنين الذين يريدون مشاهدة أداء الفريق، فمنهم المتشوق لمشاهدة الفريق لمعرفة إمكانيات منافس فريقه المفضل، ومنهم من يريد رؤية ما ستحققه الاستثمارات والأموال التي ضخها النادي.

استطلعت "الوطن" آراء المشجعين الذي أكدوا حرصهم على متابعة أول مباراة لنادي بيراميدز.. فقال عبدالله عشري "المشجع الأهلاوي": "أنا معجب جدا بفكرة وجود نادي زي بيراميدز في الدوري المصري بس أنا هاشجع إنبي علشان خلفات ترك مع الأهلي" ويرى عشري أن الوافد الجديد على الدوري المصري لن يستطيع الفوز بالبطولة: "أقصى إنجاز له دخول المربع الذهبي لأنه صعب يحقق الدوري من أول موسم" وأعرب عشري عن سعادته بتجربة نادي بيراميدز في الدوري المصري لانها سوف تضيف للرياضة.

فيما أوضح عمرو كمال ان أداء نادي بيراميدز اليوم سوف يكون له عامل كبير في ان يشجعه أم لا: "انا أهلاوي وممكن أشجعه ليه لا"، كما انه يرى ان نادي بيراميدز يمكنه المنافسة على لقب الدوري بفضل لاعبيه الكبار.

أما عمر عماد فقال: "صعب أشجع بيراميدز أنا زملكاوي بس ممكن أشجعوا لو بيلاعب الأهلي ومتشوق أشوف أداؤه بعد الصفقات القوية"، وتمنى عمر أن تنجح تجربة الفريق الجديد في الدوري بخلاف التجارب السابقة: "شوفنا نادي إنبي من كام سنة أبرم صفقات قوية ولكن التجربة فشلت في الآخر".

واعتبر خالد محسن أن تجربة بيراميدز في الدوري ستكون فاشلة بسبب عدم وجود تجانس بين اللاعبين: "هايكون صعب يحقق حاجة كل لاعيب جي من مكان"، وتوقع خالد أن يكون موقع بيراميدز في منتصف ترتيب الدوري وعن تشجيع نادي بيراميدز قال خالد الأهلاوي:"استحالة".

وقال محمد عاطف: "أنا مش بشجع غير الأهلي بس عايز اتفرج على المنافسين ومستحيل أشجع بيراميدز" ويرى محمد عاطف أن التجربة سوف تكون فاشلة.

وأكد إبراهيم: "هاشجع بيراميدز في حالة أنه بيلاعب أي فريق غير الأهلي" وقال إبراهيم إن تجربة الأهرام في الدوري المصري تجربة تسويقية رائعة بالإضافة إلى اللاعبين الكبار الذين من الممكن أن نراهم في الدوري، موضحا أن وجوده سوق يصعب المنافسة على الفرق المصرية: "الدوري هايبقى جميل".

وخطف فريق بيراميدز فوزًا قاتلا في اللحظات الأخيرة، على إنبي بهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.