دراسة إيطالية: الإنترنت السريع يقلل عدد ساعات النوم

مع انتشار السرعات الفائقة وكابلات الألياف الضوئية على نطاق أوسع، أصبح الناس ينامون بشكل أقل، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشفت دراسة إيطالية جديدة، أن الأشخاص الذين لديهم إنترنت سريع في منزلهم يحصلون على قدر أقل من النوم.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم إنترنت سريع في منازلهم يحصلون نوم أقل بـ 25 دقيقة في الليلة الواحدة من الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم شبكة إنترنت.

ووجد الباحثون في جامعة"بوكوني" الإيطالية أن سرعة الإنترنت الكبيرة تخفض بشكل مباشر من كمية النوم التي يحصل عليها الأشخاص، ومدى شعورهم بالتعب.

ويعتقد العلماء أن السبب في ذلك هو أن أولئك الذين يتمتعون بسرعة إنترنت جيدة يقضون وقتًا أكبر عبر الإنترنت من خلال ألعاب الفيديو أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وإغراء استخدام هذه الأجهزة يجعل الناس يضحون بلحظات النوم حتى لو كان عليهم الاستيقاظ مبكراً للعمل أو المدرسة، وبالتالي ينتهي الأمر بالتعب.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت ذو السرعة العالية لا يحصولون على قدر النوم الموصى به، من 7 إلى 9 ساعات في الليل.

ووجدت الدراسة أنه بالإضافة إلى خفض متوسط ​​وقت النوم بمقدار 25 دقيقة، فإن الوصول السريع للإنترنت في منزل شخص ما يجعله لا يحصل على قسط كافٍ من النوم.