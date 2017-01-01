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"يوتيوب" يضيف ميزة جديدة للتطبيق على أجهزة "أندرويد"

"يوتيوب" يضيف ميزة جديدة للتطبيق على أجهزة "أندرويد"

"يوتيوب" يضيف ميزة جديدة للتطبيق على أجهزة "أندرويد"

أمس PM 11:00
"يوتيوب" يضيف ميزة جديدة للتطبيق على أجهزة "أندرويد"

"يوتيوب" يضيف ميزة جديدة للتطبيق على أجهزة "أندرويد"

كتب: وكالات

ذكرت بوابة التقنيات "9to5google.com" إضافة ميزة جديدة في خدمة موقع "يوتيوب"، وهي وظيفة "Dark Theme" للأجهزة العاملة بنظام "أندرويد".

وتعمل الإضافة الجديدة على تحويل الخلفية البيضاء لمنصة الفيديو الشهيرة إلى اللون الرمادي الداكن، حسب موقع "24" الإخباري.

وأطلقت الشركة الأمريكية هذه الوظيفة بالفعل لإصدار سطح المكتب خلال فصل الربيع مع عام 2017، كما ظهرت في تطبيق "يوتيوب" المخصص لأجهزة أبل الجوالة في ربيع 2018، وسيتم طرحها تدريجياً خلال الأيام المقبلة لأصحاب الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة نظام "أندرويد".

وبعد تحديث تطبيق "يوتيوب" لأجهزة "أندرويد" سيعمل وضع "Dark Theme" تلقائيًا، وسيخطر المستخدم بالوظيفة الجديدة عن طريق الإشعارات، ويمكن للمستخدم تفعيل هذه الوظيفة وتعطيلها في قائمة الإعدادات تحت بند "عام".

وعند تفعيل وظيفة "Dark Theme" تستبدل الخلفية البيضاء باللون الرمادي الداكن، وبالتالي يصبح أكثر ملائمة للعين عند مشاهدة مقاطع الفيديو ليلاً.

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