"جوجل" تنشئ أسرع حاسوب كمومي في العالم

قال ممثلو شركة "جوجل" خلال اجتماع الجمعية الفيزيائية الأمريكية إن الشركة أنشأت أسرع حاسوب كمومي في العالم.

ويستخدم العلماء أجهزة الحاسوب الكمومي لتسريع حل المهام الرياضية. وتمكن مطورو الشركة من إنشاء جهاز ذي 72 بت كمومي (كيوبت)، والذي يمكنه تحويل أي جهاز كمبيوتر عادي إلى حاسب كمومي.

وتكمن الصعوبة في إنشاء هكذا أجهزة في البيئة المحيطة التي تقف عائقا أمام الاتصالات الكمومية.

ويشار إلى أن كلا من شركتي "IBM" و"Intel" قاما في العام الماضي بعرض معالجات لأجهزة الحاسوب الكمومية تحتوي على 49 بت كمومي، وفق موقع "وان".كما تمكن علماء من جامعة هارفورد من ابتكار تقنية تحوي على 51 بت كمومي.