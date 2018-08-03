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فنانون عرب يدعمون "بيراميدز" في أولى مبارياته بالدوري الممتاز

اليوم PM 10:00
شعار نادي "بيراميدز"

شعار نادي "بيراميدز"

كتب: مصطفى الصبري

دعم فنانون عرب نادي "بيراميدز" في أولى مبارياته في الدوري الممتاز أمام فريق "إنبي".

وتوقع الفنان العراقي ماجد المهندس، عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فوز النادي، حيث أجاب على تغريدة نشرها الحساب الرسمي للنادي تحتوي على سؤال: "أول مباراة لبيراميدز في الدوري المصري ستنطلق بعد ساعات، هل يمكنك توقع النتيجة؟"، قائلاً: "بيراميدز طبعًا".

وشارك الفنان السعودي راشد الماجد، من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" التغريدة نفسها حيث كتب "بالتوفيق ومعاك يا بيراميدز".

وانطلقت منذ دقائق قليلة مباراة بيراميدز "الأسيوطى سابقاً" بثوبه الجديد لأول مرة فى الدوري الممتاز أمام فريق إنبى على ستاد بتروسبورت فى لقاء مثير بختام الجولة الافتتاحية للدوري الممتاز.

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