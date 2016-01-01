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بالفيديو| دب يتسلل إلى سيارة ويحولها من الداخل إلى حطام

اليوم PM 07:28
دب يتسلل إلى سيارة ويحولها من الداخل إلى أشلاء!

دب يتسلل إلى سيارة ويحولها من الداخل إلى أشلاء!

كتب: وكالات

حطم دب سيارة من طراز سوبارو بولاية كولورادو الأمريكية، يوم الاثنين، بعدما وجد نفسه محاصرا داخلها.

ونشر مكتب جيفرسون كاونتي، مقطع فيديو يوضح عملية إطلاق سراح الدب، ويوثق الدمار الكبير الذي لحق بالسيارة. كما كتب في منشور على "فيس بوك": "كثيرا ما حذرنا من ترك السيارة غير مقفلة، ما يسهل على اللصوص سرقة الأشياء منها، ولكن كما رأينا فإن ذلك يُسهل على الدببة أيضا الدخول إليها وإلحاق الضرر بها"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وفتح ضابط باب السيارة من مسافة آمنة باستخدام حبل، وسرعان ما خرج الدب الأسود الصغير وفر بسرعة من المكان. وبعد ذلك، اقترب الضابط من السيارة لتقييم الضرر، ليجد أن الدب قد مزق المفروشات والتجهيزات الداخلية إلى أشلاء.

ونُشر الفيديو على موقع فيس بوك مع تحذير سائقي السيارات، حول ضرورة إقفال سياراتهم للحد من فرص فقدان العناصر المهمة، وخسارة السيارة ككل.

 

 

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