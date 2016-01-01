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لـ"الشخص الكسول".. فرشاة تنظف الأسنان في 10 ثوان

اليوم PM 01:33
شركة فرنسية تبتكر فرشاة أسنان للكسالى.. تنظف في 10 ثواني

شركة فرنسية تبتكر فرشاة أسنان للكسالى.. تنظف في 10 ثواني

كتب: الوطن

ابتكرت شركة فرنسية صغيرة فرشاة تنظف الأسنان في 10 ثوان لا أكثر، ما يعد محفزا لتنظيف الأسنان بالنسبة للكسالى.

ويبدو أن شركة فرنسية ابتكرت فرشاة الأسنان "أمابروش-Amabrush" لتشجيع الناس على تنظيف أسنانهم، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وتأتي هذه الفرشاة على شكل حرف Y مزودة بشعيرات من النايلون بزاوية 45 درجة مئوية. وتثبت الفرشاة في الفم ويضغط عليها بالشفاه، بعد ذلك يتم تشغيل منظومة الاهتزاز.

وتبدأ الفرشاة عملها بإزالة البكتيريا من الأسنان الأمامية ثم بعد شطفها، تبدأ في تنظيف الأسنان الأخرى. كل هذا يتم خلال 10 ثوان، لأن تنظيف جميع الأسنان يتم في وقت واحد.

ويدعي المبتكرون أنهم يختبرون ابتكارهم منذ ثلاث سنوات، ويزعمون أن الخبراء قيموا الفرشاة عاليا.

وتزود الفرشاة بوحدة شحن تكفي لعملها مدة شهر واحد. ولهذه الوحدة ثلاث درجات اهتزاز، تأخذ بالاعتبار درجة حساسية أسنان مستخدمها.

وينصح أطباء الأسنان بأن تستمر عملية تنظيف الأسنان ثلاث دقائق، ولكن في الواقع، قلة قليلة من الناس تأخذ بهذه النصيحة. كما يوصي أطباء الأسنان باستخدام تيار الماء لتنظيف المناطق الفاصلة بين الأسنان، واستخدام معجون يحتوي على عنصر الفلور. 

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