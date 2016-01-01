خمسة أشياء إذا أحسست بها فأنت تقترب من الموت

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ليبج في بلجيكا، أكثر الظواهر التي تتكرر في كل حالات تجارب "الاقتراب من الموت"، حيث جمع الباحثون قصص أكثر من 154 شخصًا حول العالم، كانوا قد مروا بهذه التجربة الغريبة من قبل، وقاموا بتحليلها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت أكثر الظواهر شيوعًا وتكرارًا هي الشعور بالسلام، وفي المرحلة الثانية كانت مشاهدة ضوء ساطع مبهر، وبعد ذلك ظاهرة مشاهدة أشخاص، بالإضافة إلى ظاهرة مشاهدة الأشخاص أنفسهم من الخارج كأنهم انفصلوا عن أنفسهم ويشاهدون شخصا آخر، وكانت الظاهرة الأخيرة قبل انتهاء التجربة هي عودة الأشخاص إلى أجسامهم.

وقالت شارلوت ماريتال المشرفة الرئيسية على الدراسة: "كان هدفنا من هذه الدراسة التحقق من توزيع هذه الظاهرة في العالم أجمع، وترتيبها تسلسل زمني ومعرفة الظواهر الأكثر تكرارًا".

وأضافت: "يبدو أن تجارب الاقتراب من الموت كلها تبدأ بظاهرة الانفصال عن الجسد وتنتهي بالعودة إليه مرة أخرى، حيث لا يموت الشخص".