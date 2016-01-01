آخر الأخبار

خمسة أشياء إذا أحسست بها فأنت تقترب من الموت

خمسة أشياء إذا أحسست بها فأنت تقترب من الموت

وليد فواز يثير جدلا من جديد على "إنستجرام": "لو لينا في الشمال"

وليد فواز يثير جدلا من جديد على "إنستجرام": "لو لينا في الشمال"

صائد كنوز يعثر على خاتم ذهبي من الحضارة الرومانية عمره 1800 سنة

صائد كنوز يعثر على خاتم ذهبي من الحضارة الرومانية عمره 1800 سنة

بالفيديو| بطيخة غير قابلة للكسر!

بالفيديو| بطيخة غير قابلة للكسر!

خمسة أشياء إذا أحسست بها فأنت تقترب من الموت

اليوم AM 01:05
خمسة أشياء إذا أحسست بها فأنت تقترب من الموت

خمسة أشياء إذا أحسست بها فأنت تقترب من الموت

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ليبج في بلجيكا، أكثر الظواهر التي تتكرر في كل حالات تجارب "الاقتراب من الموت"، حيث جمع الباحثون قصص أكثر من 154 شخصًا حول العالم، كانوا قد مروا بهذه التجربة الغريبة من قبل، وقاموا بتحليلها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت أكثر الظواهر شيوعًا وتكرارًا هي الشعور بالسلام، وفي المرحلة الثانية كانت مشاهدة ضوء ساطع مبهر، وبعد ذلك ظاهرة مشاهدة أشخاص، بالإضافة إلى ظاهرة مشاهدة الأشخاص أنفسهم من الخارج كأنهم انفصلوا عن أنفسهم ويشاهدون شخصا آخر، وكانت الظاهرة الأخيرة قبل انتهاء التجربة هي عودة الأشخاص إلى أجسامهم.

وقالت شارلوت ماريتال المشرفة الرئيسية على الدراسة: "كان هدفنا من هذه الدراسة التحقق من توزيع هذه الظاهرة في العالم أجمع، وترتيبها تسلسل زمني ومعرفة الظواهر الأكثر تكرارًا".

وأضافت: "يبدو أن تجارب الاقتراب من الموت كلها تبدأ بظاهرة الانفصال عن الجسد وتنتهي بالعودة إليه مرة أخرى، حيث لا يموت الشخص".

أخبار متعلقة

"إبراهيم" يعود للحياة قبل تشييع جنازته.. "الميت صحي"

"إبراهيم" يعود للحياة قبل تشييع جنازته.. "الميت صحي"

"طاهر بك" طبيب مصري خارق.. عاد للحياة بعد دفن نفسه 28 يوما

"طاهر بك" طبيب مصري خارق.. عاد للحياة بعد دفن نفسه 28 يوما

بالفيديو| قصة "عم حامد".. مصري يعود للحياة بعد دفنه بـ45 يوما

بالفيديو| قصة "عم حامد".. مصري يعود للحياة بعد دفنه بـ45 يوما

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

عروسان يبحثان عن مصور لتسجيل تفاصيل "ليلة الدخلة"

عروسان يبحثان عن مصور لتسجيل تفاصيل "ليلة الدخلة"

اتفق عروسان سيتزوجان قريبًا، ومخطوبان منذ 2016، على طريقة جديدة لتذكر ليلة زفافهما، فقررا البحث عن شخص يصور
أديب عن تعادل الزمالك: "تفتكروا نكلم رئيسة كرواتيا يمكن تحل الموضوع"

أديب عن تعادل الزمالك: "تفتكروا نكلم رئيسة كرواتيا يمكن تحل الموضوع"

علق الإعلامي عمرو أديب على تعادل نادي الزمالك في أولى مباريات الدوري العام أمام بتروجيت
بالفيديو| الفيشاوي يدخل "تحدي كيكي" على طريقة محمود عبدالعزيز

بالفيديو| الفيشاوي يدخل "تحدي كيكي" على طريقة محمود عبدالعزيز

نشر الفنان أحمد الفيشاوي اليوم، على حسابه الشخصي على "إنستجرام" مقطع فيديو له أثناء تأدية رقصة "تحدي كيكي" الشهيرة
موقع أمريكي يزعم: كائنات فضائية تسيطر على الدولار

موقع أمريكي يزعم: كائنات فضائية تسيطر على الدولار

وضع الكائنات الفضائية رسائل سرية بعملة الدولار الأمريكي، ووفقا لموقع "UFO Sightings Daily"، فهناك رسوم فضائية على عملة الدولار....
بالصور| "المريخ بيلمع في السماء".. شاهده بالعين المجردة

بالصور| "المريخ بيلمع في السماء".. شاهده بالعين المجردة

الآن يمكن لسكان الأرض مشاهدة كوكب المريخ كاملا، فبحسب علماء الفلك بدأت ظاهرة "اقتراب المريخ من الأرض" في العاشرة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على أن تستمر لشهر