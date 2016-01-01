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صائد كنوز يعثر على خاتم ذهبي من الحضارة الرومانية عمره 1800 سنة

صائد كنوز يعثر على خاتم ذهبي من الحضارة الرومانية عمره 1800 سنة

بالفيديو| بطيخة غير قابلة للكسر!

بالفيديو| بطيخة غير قابلة للكسر!

صائد كنوز يعثر على خاتم ذهبي من الحضارة الرومانية عمره 1800 سنة

اليوم AM 12:13
خاتم ذهبي من الحضارة الرومانية عمره 1800 سنة

خاتم ذهبي من الحضارة الرومانية عمره 1800 سنة

كتب: مصطفى الصبري

عثر صائد كنوز هاو على خاتم من الذهب يعود للحضارة الرومانية، ويقدر عمره بـ 1800 عام، في منطقة "سومرست" بالمملكة المتحدة.

واكتشف جيسون ماسي، البالغ من العمر 45 عاما، هذه القطعة من المجوهرات النادرة، التي تحتوي على نقش لإلهة النصر في الحضارة الرومانية، في حقل في بريطانيا، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعتقد الخبراء أن الخاتم ينتمي إلى "شخصية رفيعة المستوى"، مما يجعله واحد من أهم الاكتشافات الأثرية في تاريخ "سومرست".

وما زال الخبراء في المتحف البريطاني في لندن يحاولون تحديد القيمة النقدية للخاتم، أما التاريخ الذي ينتمي له الخاتم، يعتقد العلماء أن تاريخه يعود بين عامي 200 و300 ميلادية.

وبحث ماسي في هذا الموقع لأنه يُعتقد أنه كان في يوم من الأيام منزلاً لشخص روماني رفيع المستوى.

وسيتقاسم ماسي ومالك الأرض أي أرباح تحقق من الخاتم بالتساوي بمجرد أن يحدد الباحثون في المتحف البريطاني قيمته.

 

ويتميز الخاتم المكتشف حديثًا بنقش لإله النصر عند الرومان، الذي يركب عربة تجرها خيول، والذي يظهر على كثير من العملات المعدنية والمجوهرات وآثار الهندسة المعمارية، وغيرها من فنون الحضارة الرومانية.

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