بالفيديو| بعد معركة طويلة فهد يفشل في افتراس حيوان النيص

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد نهاية حزينة لفهد بعد معركة مع حيوان النيص.

وصور زوار حديقة كروجر الوطنية شريط فيديو يظهر محاولة فهد افتراس حيوان النيص، ولكن الأخير لم يعطه أي فرصة ومنعه من الاقتراب منه، حيث كلما حاول الفهد الانقضاض عليه بمخلبيه، كان يصد الهجوم بجسمه الشائك، ولم يحقق الفهد مبتغاه وجلس على حافة الطريق مرهقا، بينما حيوان النيص بقي بالقرب منه لمراقبته، وفقًا لـ"سبوتنيك".

والجدير بالذكر أن حيوان النيص هو أكبر أنواع القوارض في أفريقيا، حيث يمكن أن يصل طول جسمها إلى 780 سم ووزنها إلى 24 كج. بينما يكسو جلدها شياهم يصل طولها في بعض الأحيان إلى 50 سم وإبر سميكة يصل طولها إلى 30 سم.