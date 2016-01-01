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إذا كنت تكره العناكب انتبه لأنها تنجذب لهذه اللون

اليوم AM 12:12
إذا كنت تكره العناكب انتبه لأنها تنجذب لهذه اللون

إذا كنت تكره العناكب انتبه لأنها تنجذب لهذه اللون

كتب: مصطفى الصبري

إذا كنت تكره العناكب، فانتبه للألوان التي ترتديها، لأن العناكب تولي اهتماما كبيرًا جدًا للألوان وتنجذب لألوان معينة، وهذا وفقا لبحث جديد أجرته جامعة "سينسيناتي" الأمريكية.

نظر الباحثون في كيفية تفاعل العناكب مع فيديو معين، إذ تم التلاعب في لون الخلفية والتباين والشدة، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

ووجد الباحثون أن العناكب استجابوا بقوة أكبر لتلوين الخلفيات، بدلاً من اللون الأحادي.

وقال جورج يويتز، أستاذ علم الأحياء في جامعة كاليفورنيا: "افترضنا أن العناكب لا تلتفت إلى الألوان، لكننا وجدنا أن هذا ليس صحيحا، ونحن بحاجة إلى أن ننظر عن كثب في أعصاب عيونهم، فنحن بحاجة إلى فهم ما تفعله شبكية العين".

معظم البشر لديهم رؤية ثلاثية اللون، مع خلايا شبكية تسمى المخاريط تسبب رؤية الأحمر والأخضر والأزرق.

وأضاف يوتز أنه "في المقابل، لدى العناكب رؤية ثنائية اللون، مما يعني أنها تستطيع رؤية اللون الأخضر والأشعة فوق البنفسجية فقط، ولكن يبدو أنها تفضل اللون الأخضر".

وتابع بأن "هذا يعني انهم أساسًا مصابون بعمى الألوان، لكنهم حساسين للضوء الذي له طول موجي أخضر".

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