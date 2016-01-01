بالفيديو| مذيع "بي بي سي" يفقد وعيه على الهواء مباشرة

فقد مذيع النشرة الجوية على قناة "بي بي سي"، مارك مكارثي، وعيه على الهواء مباشرة.

واعتذر الرجل من الجميع بعد أن شعر بالسوء، ثم سقط على الأرض، وحدث ذلك عندما كان يتحدث عن ارتفاع درجات الحرارة غير الطبيعية في بريطانيا.

وبعد أن سألته مذيعة الأخبار عن حالته الصحية، فأجاب بأنه على ما يرام، وبعد ذلك فقد وعيه، حيث تم طلب الإسعاف مباشرة، والآن يشعر أنه أفضل بكثير، وفقًا لـ"سبوتنيك".

واعتذر مارك عن الحادثة مرة أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال زملاؤه في العمل إنه لا يوجد شيء ليعتذر عنه وأي شيء يمكن أن يحدث على الهواء.