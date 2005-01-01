علماء: البطريق الملكي مهدد بالانقراض!

لاحظ علماء فرنسيون من مركز شيز للبحوث البيولوجية وجود انخفاضا كبيرا يصل إلى 90% في أعداد طيور البطريق الملكية في مستعمرة كوشون.

ووصل عدد طيور البطريق الملكية، في جزيرة كوشون التابعة لأرخبيل كروزيت في المحيط الهندي، حوالي 2 مليون طائر في ثمانينيات القرن العشرين، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ووجد العلماء هذه الحقيقة بعد أن قارنوا الصور الملتقطة بواسطة الطائرات المروحية لمستعمرة البطاريق في ستينيات وتسعينيات القرن الماضي، مع صور الأقمار الاصطناعية المأخوذة في أعوام 2005 و2015-2017، واتضح ان أعداد طائر البطريق الملكي انخفضت بشدة حتى وصلت إلى 60 ألف طائر فقط.

ولم يشهد العلماء أي تغير مماثل على جزر الأرخبيل الأخرى، ما دفعهم إلى الاستنتاج أن هذه التغيرات الكارثية في أعداد طيور البطريق حصلت فقط على هذه الجزيرة لأسباب تتعلق بعوامل خاصة أثرت عليها.

ويعتبر البطريق الملكي (Royal Penguin) من أنواع البطاريق الجميلة في العالم، والتي تعيش على الجزر القريبة من القطب الجنوبي. وصنفه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنه من أنواع الطيور المهددة بالانقراض.