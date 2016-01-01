كيف تقي نفسك من سرطان الجلد في موسم البحر؟.. علماء يوضحون

أوضح علماء الكلية الملكية في لندن أن الاستخدام التقليدي لواقيات الشمس يحمي مستخدميها من خطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 40% فقط.

ونصح الخبراء البريطانيون، باستخدام 2 ميلليجرام من الواقي الشمسي لكل سنتميتر مربع من الجلد، لتلافي خطر الإصابة بسرطان الجلد.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن الناس عادة ما يضعون 0.75 ميلليجرام من الكريمات الشمسية لكل سنتيمتر مربع، ما يشكل نسبة حماية من ضرر أشعة الشمس بمقدار 40% فقط من المستوى المطلوب فعليا.

وأجرى الباحثون تجربة شارك فيها 16 متطوعا تم تقسيمهم إلى مجموعتين، كل واحدة تضم 3 نساء و5 رجال. وعرضوا لأشعة شمسية كالموجودة في المناطق المدارية الحارة لمدة 3 ساعات على مدى 5 أيام.

وأوضحت النتائج أن الذين دهنوا أنفسهم بطبقة من الواقي الشمسي بنسبة 0.75 ميلليجرام لكل سنتميتر مربع، تعرضوا لتدمير كبير في الحمض النووي بخلاياهم الجلدية، عكس الذين دهنوا الواقي بنسبة كافية ولم يتأذ الحمض النووي في جلودهم.

وأشار الباحثون إلى أن التغير الكبير والتلف في الحمض النووي لأنسجة الجلد من أكبر الدلالات على إمكانية الإصابة بسرطان الجلد.