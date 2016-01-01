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بالفيديو| مسيرة كبرى للمثليين في القدس

اليوم PM 09:27
مسيرة كبرى للمثليين في القدس

مسيرة كبرى للمثليين في القدس

كتب: الوطن

شارك آلاف الأشخاص بأكبر مسيرة كبرى للمثليين ومؤيدي حقوقهم في القدس الغربية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأفادت وسائل إعلام الاحتلال، وفقا لما نقلته "روسيا اليوم"، بأن المسيرة انطلقت من حديقة الجرس وستنتهي بحفلة موسيقية في حديقة الاستقلال بوسط المدينة مساء اليوم.

وشارك فيها، حسب معطيات الشرطة، نحو 10 آلاف شخص، فيما يتحدث منظمو الفعالية عن 15 ألف مشارك حتى الآن.

وكان من المتوقع أن تكون هذه المسيرة الكبرى من نوعها في القدس الغربية، حيث توقع المنظمون مشاركة 30 ألف شخص فيها.

واتخذت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إجراءات أمنية مشددة في طريق سير المسيرة، ونشرت 2400 من أفرادها في شوارع.

وتجري المسيرة وسط انتقادات وتهديدات من قبل اليهود المتدينين المتشددين.

ونظم نشطاء منظمة "لاهافا" اليمينية المتطرفة مظاهرة احتجاجية في حديقة قريبة من مكان انطلاق المسيرة.

وقامت الشرطة بتوقيف عدة نشطاء متشددين حاولوا مهاجمة المشاركين في المسيرة.

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