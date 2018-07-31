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بالصور| كيف تبدو عاصفة رملية في الصحراء من الفضاء؟

اليوم PM 09:37
شاهد كيف تبدو عاصفة رملية في الصحراء الكبرى "من الفضاء"

شاهد كيف تبدو عاصفة رملية في الصحراء الكبرى "من الفضاء"

كتب: وكالات

نشر رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا، ريكي أرنولد، صورة لعاصفة رملية تدور في الصحراء الكبرى من موقعه الفريد على متن محطة الفضاء الدولية.

وبعد أن نشر أرنولد الصورة المذهلة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، سرعان ما قام بمقارنتها مع العاصفة الترابية الضخمة المنتشرة على سطح المريخ، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وعلق أحد المتابعين على الصورة بأنها "بحر من الرمال"، وتعد الصحراء الكبرى أكبر صحراء حارة في العالم، وتضم الكثير من المناطق في شمال إفريقيا. وتعرف العواصف الرملية القادمة من الصحراء باسم "سيموم".

ويتواجد أرنولد على متن محطة الفضاء الدولية، منذ 23 مارس الماضي، وعلى غرار رواد الفضاء السابقين الذين قاموا برحلة فضائية استثنائية، يشارك رائد الفضاء وجهات نظره غير العادية من المحطة.

 

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