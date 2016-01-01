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من مترو الأنفاق.. يخرج الوباء الأخطر في العالم

اليوم PM 09:55
مترو الأنفاق

مترو الأنفاق

كتب: وكالات

يرجح علماء من معهد هانز نويل في ألمانيا وعلماء جامعة هونج كونج أن أخطر مصادر الأمراض الوبائية في العالم هو مترو الأنفاق.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن علماء الفيروسات والأمراض يحذرون من انتشار أوبئة تسببها "بكتيريا وفيروسات" مقاعد وأبواب ومسكات عربات مترو الأنفاق، الذي يعد من أكثر وسائل المواصلات ازدحاما في العالم.

وللتأكد من اعتقادهم، جمع الباحثون عينات من ميكروبات أيادي الناس الذين يستعملون المترو غالبا في التنقل، فوجدوا عددا كبيرا من البكتيريا، من بينها بكتيريا "Helicobacter pylori" الخطيرة على صحة الإنسان وتسبب التهاب المعدة.

وأوضح علماء الأحياء المجهرية أن المضادات الحيوية التي تستخدم الآن في علاج البكتيريا الخطيرة، ستصبح في القريب العاجل عاجزة عن معالجة الأمراض المعدية الخطيرة لأن فيروساتها أو البكتيريا المسببة لها أصبحت أكثر مقاومة لهذه الأدوية التي لن تنفع معها.

وأكد العلماء أن الأطباء غير قادرين الآن على معالجة "البكتيريا المختلطة" الناتجة عن "تزاوج" أو "تحول" في أنواع كثيرة من البكتيريا المتراكمة على الأسطح الملامسة للبشر في عربات المترو وجزئياتها.

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