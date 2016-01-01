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بالفيديو| "يعمل بتقنية الحرباء".. سامسونج تكشف عن "التلفزيون المتخفي"

اليوم PM 09:48
شاشة "QLED TV"

شاشة "QLED TV"

كتب: وكالات

تعد أشكال وأحجام التلفزيونات "لعنة" مصممي الديكور الداخلي لعقود، ولكن ذلك قد يصبح شيئا من الماضي، بعد أن وعدت شركة سامسونج بطرح شاشة جديدة فائقة الوضوح تندمج مع الجدار عندما تكون خارج الاستخدام.

وتعمل شاشة "QLED TV" بتقنية تشبه الحرباء، قادرة على تغيير اللون والنقش بشكل غامض، وتعكس الألوان والأشكال المحيط بها عندما يكون التلفزيون في وضع "ambient mode"، وستصبح الشاشة التي صممت لتحقق التميز الجمالي، جزءا من الأثاث المنزلي.

وقال روبرت كينج، نائب رئيس قسم الإلكترونيات الاستهلاكية لدى سامسونج، إن تلك التكنولوجيا الجديدة "رائدة"، مشيرا إلى أنه "حان الوقت لأن نقول وداعا لشاشات التلفاز المملة في المنزل"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وكل ما يحتاجه أصحاب التلفزيون المستقبلي هو التقاط صورة الجدار الخلفي، وبذلك تتعرف الشاشة على الصورة ثم تتكيف مع محيطها.

كما يمكن دمج التلفزيون المزود بتقنية 4K، مع الجدران البيضاء والجدران المنقوشة، تاركا فقط الإطار الرقيق للغاية للشاشة مرئيا، ويمكن أيضًا ضبط وضع التلفزيون ليعرض معلومات مفيدة على مدار اليوم مثل عناوين الأخبار وتقارير حركة المرور وتحديثات الطقس.

وتعد تلك التكنولوجيا المذهلة مكلفة، حيث تبدأ الأسعار بما يزيد قليلا عن 1562 دولارا أمريكيا للشاشة بقياس 55 بوصة، ويمكن للعملاء الاختيار بين 55 و65، و75 بوصة التي تأتي بتكلفة تزيد عن 3255 دولارا أمريكيا.

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