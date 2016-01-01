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بالصور| جسر من الخيزران يبنى ويهدم كل عام

اليوم PM 08:23
تعرف على جسر الخيزران الذي يبنى ويهدم كل عام

تعرف على جسر الخيزران الذي يبنى ويهدم كل عام

كتب: مصطفى الصبري

عبر المياه العاصفة لنهر ميكونج، في شرق كمبوديا، يوجد جسر خيزراني متهالك طويل يربط جزيرة نهر كوه بين، التي تقع في وسط "ميكونج"، بضفاف النهر الغربية حيث توجد سادس أكبر مدينة في كمبوديا "كامبونج تشام".

جسر الخيزران "البامبو" هذا موسمي، أي يبنى في كل موسم جاف عندما تنحسر مياه نهر ميكونج وتصبح ضحلة جدًا، ثم في بداية كل موسم ممطر، يتم تفكيك الجسر باليد.

ويتم ذلك لأنه خلال موسم الأمطار تصبح التيارات النهرية قوية جدًا ويمكن أن تدمر الجسر، وبمجرد أن تنحسر المياه بدرجة كافية وتهدأ التيارات، يبدأ بناء الجسر من جديد.

وهذا الجسر قوي وواسع بما فيه الكفاية ويتحمل مرور مركبات خفيفة، ولكن من بعيد يبدو مثل أعواد الثقاب، ولكن تجربة المرور من فوقه ممتعه ولكن تشعركم أنها مجفوفة بالمخاطر وأنك لن تكمل عبور الكوبري نظرًا لأن الخيزران ينحني ولا ينكسر عند الضغط عليه.

ومع ذلك، يأتى آلاف السياح إلى "كامبونج" كل عام للستمتاع بالمرور فوق الجسر، ويدفع السكان المحليون حوالي 2.5 سنت(أقل من جنيه مصري) مقابل استخدام الجسر.

ولكن يتم فرض رسوم على السياح الأجانب أربعين مرة أكثر، وتجلب رسوم عبور الجسر حوالي 250 إلى 500 دولار في اليوم، يتحمل الأجانب حصة الأسد منها، وتذهب الإيرادات المجمعة لبناء الجسر وصيانته، إذ يتطلب ذلك حوالي من 50 ألف إلى 60 ألف دولار في السنة.

يهدم ويبنى هذا الجسر منذ عقود، ولكن هذه المرة ربما ستكون الأخيرة، فعلى بعد كيلومترين تقريباً جنوب الجسر، افتتح جسر خرساني جديد، في مارس من هذا العام.

يسعد بعض سكان جزيرة "كوه بين"، التي يخدمها الجسر الجديد، بالجسر الخرساني، فهو أكثر توفيرًا للوقت وأمانًا، وبالإضافة إلى ذلك، ليس عليهم أن يدفعوا مقابل مروره، لكن فقدان جسر الخيزران سيفقدهم السياح، مما سيؤثر سلباً على اقتصاد الجزيرة بأكملها.

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