بالفيديو| الفيشاوي يدخل "تحدي كيكي" على طريقة محمود عبدالعزيز

نشر الفنان أحمد الفيشاوي اليوم، على حسابه الشخصي على "إنستجرام" مقطع فيديو له أثناء تأدية رقصة "تحدي كيكي" الشهيرة، التي أحدثت ضجة مؤخرًا.

ودخل الفيشاوي التحدي بطريقة مختلفة، حيث رقص على أغنية النجم الراحل الكبير محمود عبدالعزيز، "الكيمي كيمي كا" التي غناها في فيلم "الكيف"، ولاقى الفيديو الكثير من الإعجابات والتعليقات الساخرة.

هلا بالخميس #Fishawy A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on Aug 2, 2018 at 6:11am PDT

ويتضح أن الفيشاوي يهتم كثيرًا بمواقع التواصل الاجتماعي، وخاصًة موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث ينشر الفيشاوي الكثير من صوره الشخصية أثناء عمله تارة، وبعيدًا عن الكاميرات والأضواء تارٍة أخرى.