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إضراب العاملين ببرج إيفل وإغلاقه

إضراب العاملين ببرج إيفل وإغلاقه

إضراب العاملين ببرج إيفل وإغلاقه

اليوم PM 01:11
برج إيفل

برج إيفل

كتب: وكالات

أضرب العاملون في برج إيفل أمس الأربعاء، بسبب الطوابير الطويلة في المزار السياحي الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس الأمر الذي أدى لإغلاق البرج خلال موسم الذروة السياحي في الصيف.

وجرت المحادثات بين الكونفدرالية العامة للعمل وإدارة البرج بشأن نظام دخول جديد وأغلق البرج في الساعة الرابعة مساء ولم يتضح إن كان الإضراب سيستمر حتى اليوم الخميس.

وقال مسؤولون نقابيون إن النظام الجديد، الذي بدأ اعتبارا من يوليو في تخصيص مصاعد منفصلة لأنواع مختلفة من حاملي التذاكر، مرهق للعمال الذين يضطرون للتعامل مع السياح المحبطين وقالت إدارة الموقع إن أشهر الصيف دائما ما تكون مزدحمة.

وكل عام يصعد أكثر من ستة ملايين سائح البرج البالغ ارتفاعه 342 مترا وهو أشهر مقصد سياحي في العاصمة.

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