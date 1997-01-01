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العلماء يكتشفون سر "مثلث برمودا".. سبب الاختفاء الجماعي للسفن

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العلماء يكتشفون سر اختفاء السفن في "مثلث الشيطان"

العلماء يكتشفون سر اختفاء السفن في "مثلث الشيطان"

كتب: وكالات

كشف علماء من جامعة ساوثهامبتون البريطانية سر مثلث برمودا، حيث لقي أكثر من ألف شخص مصرعهم في السنوات الـ100 الماضية، واقترح العلماء أن سبب الاختفاء الجماعي للسفن هو "الأمواج القاتلة" المستمرة داخل مثلث برمودا، حيث يصل طول الموجة إلى 30 مترا.

وأشار العلماء إلى أنه قد تم ملاحظة هذه الموجات لأول مرة في عام 1997. ووفقا لهم، فإن الموجات تمتلك قوة مدمرة تستطيع إغراق أكبر السفن، بحسب "سبوتنك". 

ولاختبار نظريتهم، قام العلماء بإنشاء نموذج من السفينة العملاقة USS Cyclops، التي اختفت في مثلث برمودا في عام 1918 وكان على متنها 300 شخص، وبفضل المحاكاة التي تم تطويرها في المختبر، تمكن العلماء من إثبات نظرية تأثير "الموجات الانفجارية" التي قامت بتدمير السفينة.

وقال الدكتور، سيمون بوكسال، إنه غالبا ما يضرب المحيط الأطلسي ثلاث عواصف ضخمة والتي تتلاقى من اتجاهات مختلفة، حيث تشكل بيئة مثالية لتشكيل الأمواج القاتلة التي تدمر السفن.

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