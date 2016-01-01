بالفيديو| نجاة كلب من حرائق اليونان

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه كلب صغير نجا من حرائق ضخمة شهدتها اليونان مؤخرا.

رغم ابتلاع ألسنة اللهب لمنزل أصحابه والمنطقة المجاورة، إلا أن الكلب الصغير نجا من الحرائق، وفقا لموقع "روسيا اليوم".