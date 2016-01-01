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سرقة "جائزة نوبل في الرياضيات" من الفائز بها بعد ساعات من استلامها

منذ 53 دقيقة
كوجر بيركار خلال تسلمه الجائزة

كوجر بيركار خلال تسلمه الجائزة

كتب: الوطن

سُرق "وسام فيلدز" الذي يطلق عليه أحيانا "جائزة نوبل في الرياضيات" من الفائز به بعد وقت وجيز من تسلمه خلال حفل أقيم في ريو دي جانيرو يوم الأربعاء.

ونقلت "سكاي نيوز" عن منظمي الحفل أن كوجر بيركار، وهو لاجئ كردي من إيران يحاضر في جامعة كمبردج وضع الوسام الذهبي، الذي تبلغ قيمته نحو أربعة آلاف دولار، في حقيبة وأدرك بعد ذلك بقليل أنها سُرقت.

وعثر مسؤولو الأمن في مركز مؤتمرات ريوسينترو على الحقيبة الخاوية في جناح قريب.

وراجعت الشرطة تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية وحددت هوية اثنين تشتبه فيهما.

وقال المنظمون في بيان "يأسف المؤتمر الدولي لعلماء الرياضيات بشدة لاختفاء حقيبة عالم الرياضيات كوجر بيركار التي كانت تحوي وسام فيلدز الذي تسلمه في الحفل صباح اليوم".

وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها حفل تسليم الجوائز، التي تمنح كل أربع سنوات، في نصف الكرة الجنوبي.

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