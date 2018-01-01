شركة WWE تنشر الملصق الدعائي لمهرجان "سمر سلام".. مواجهات نارية

نشرت قناة مؤسسة WWE للمصارعة الحرة الملصق الدعائي لمهرجان "سمر سلام 2018"، والمقرر انطلاقه في 19 أغسطس الجاري، ليشهد عددا من المباريات والمواجهات النارية.

وتضمَّن الملصق صورة للمصارع بروك ليسنر، الملقب بـ"الوحش" وحامل حزام يونيفرسال منذ 500 يوم، وخصمه المصارع الساموائي الشاب رومان رينز، والذي يسعى للفوز باللقب.

كما تضمَّن الملصق أيضا صورة المصارعة أليكسا بليس بطلة "رو" للسيدات، ومنافستها راندا روزي.

كما سيخوض إيه جي ستايلز، بطل WWE، مباراة دفاعا عن اللقب أمام خصمه التقليدي المصارع الساموائي الضخم ساموا جو، حيث سبق للنجمين أن تواجها منذ 10 سنوات في اتحاد TNT للمصارعة الحرة.

وسيخوض المصارع العملاق برون سترومان مباراة أمام كيفين أوينز، دفاعا عن حقيبة "موني إن ذا بانك" التي يحملها سترومان وتتيح له التدخل في أي مباراة والفوز بالحزام، والتي يأمل في استخدامها ضد بروك ليسنر.

كما سيدافع دولف زيجلر عن بطولة القارات أمام خصمه سيث رولينز.

وستقام مباراة نسائية ثلاثية بين شارلوت فلير وبيكي لينش وكارميلا، للفوز بحزام سيدات "سماك داون" الذي تحمله كارميلا.

وسيدافع فريق "إخوة المطرقة" عن حزامي "سماك داون" للزوجي، أمام الفائز من مباراة فريق "نيو داي" ضد فريق "شيماس وسيزارو"، والتي ستقام الأسبوع المقبل في عرض "سماك داون".

وسيخوض سيدريك ألكسندر، بطل الوزن الخفيف، مباراة أمام درو جولاك، دفاعا عن لقبه.

ومن المتوقع أن يتضمن مهرجان "سمر سلام" المزيد من المباريات القوية والنارية، وسيتم تحديدها خلال الأيام المقبلة.