"الحب يعيش للأبد".. إيطالي يصطحب صورة زوجته الراحلة للشاطئ يوميا

"الحب يعيش للأبد"، جملة جسدها رجل إيطالي بعد وفاة زوجته، فما زال يعبر عن حبه لها رغم مرور 7 سنوات على وفاتها.

جيوسيبي جيوردانو، يصطحب معه صورة زوجته "إيدا" كل يوم، لمشاهدة غروب الشمس على شاطئ جيتا الإيطالي، كما اعتادا أن يفعلا وهي معه، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

حافظ الرجل السبعيني على العادة التي كان يفعلها مع زوجته الراحلة منذ أول أيام علاقتهما، بالذهاب للشاطئ ومشاهدة الغروب، وأراد الأرمل أن يحافظ على هذا التقليد حتّى بعد موتها بعد صراع مع مرض السرطان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل يمتلك مطعم بيتزا قبالة الشاطئ، حيث كان يتردد جيوردانو، وبعد نشر قصته على موقع "فيسبوك"، في غضون ساعات تحوّلت قصّته إلى أجمل قصة حب على الإنترنت.