آخر الأخبار

"الحب يعيش للأبد".. إيطالي يصطحب صورة زوجته الراحلة للشاطئ يوميا

"الحب يعيش للأبد".. إيطالي يصطحب صورة زوجته الراحلة للشاطئ يوميا

بالصور| أحذية وحقائب وملابس مستوحاه من لوحات "فان جوخ"

بالصور| أحذية وحقائب وملابس مستوحاه من لوحات "فان جوخ"

على طريقة مغامرات الأفلام.. سرقة تيجان ملكية في السويد

على طريقة مغامرات الأفلام.. سرقة تيجان ملكية في السويد

مركز الفلك الدولي: استطلاع هلال ذي القعدة سيشهد كسوفا جزيئا للشمس

مركز الفلك الدولي: استطلاع هلال ذي القعدة سيشهد كسوفا جزيئا للشمس

"الحب يعيش للأبد".. إيطالي يصطحب صورة زوجته الراحلة للشاطئ يوميا

منذ 32 دقيقة
جيوسيبي جيوردانو

جيوسيبي جيوردانو

كتب: الوطن

"الحب يعيش للأبد"، جملة جسدها رجل إيطالي بعد وفاة زوجته، فما زال يعبر عن حبه لها رغم مرور 7 سنوات على وفاتها.

جيوسيبي جيوردانو، يصطحب معه صورة زوجته "إيدا" كل يوم، لمشاهدة غروب الشمس على شاطئ جيتا الإيطالي، كما اعتادا أن يفعلا وهي معه، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

حافظ الرجل السبعيني على العادة التي كان يفعلها مع زوجته الراحلة منذ أول أيام علاقتهما، بالذهاب للشاطئ ومشاهدة الغروب، وأراد الأرمل أن يحافظ على هذا التقليد حتّى بعد موتها بعد صراع مع مرض السرطان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل يمتلك مطعم بيتزا قبالة الشاطئ، حيث كان يتردد جيوردانو، وبعد نشر قصته على موقع "فيسبوك"، في غضون ساعات تحوّلت قصّته إلى أجمل قصة حب على الإنترنت.

أخبار متعلقة

بالصور| بعد وفاة زوجته.. رجل يعرض نفسه للتبني مقابل 950 دولار شهريا

بالصور| بعد وفاة زوجته.. رجل يعرض نفسه للتبني مقابل 950 دولار شهريا

بالفيديو والصور| إيطالي يعيش في أمريكا يبتكر بيتزا بألوان "قوس قزح"

بالفيديو والصور| إيطالي يعيش في أمريكا يبتكر بيتزا بألوان "قوس قزح"

بالصور| رمال الشاطئ قد تصيبك بهذه الدودة المشوهة للجلد

بالصور| رمال الشاطئ قد تصيبك بهذه الدودة المشوهة للجلد

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

أديب عن تعادل الزمالك: "تفتكروا نكلم رئيسة كرواتيا يمكن تحل الموضوع"

أديب عن تعادل الزمالك: "تفتكروا نكلم رئيسة كرواتيا يمكن تحل الموضوع"

علق الإعلامي عمرو أديب على تعادل نادي الزمالك في أولى مباريات الدوري العام أمام بتروجيت
دراسة أمريكية: إذا أردت أن تكون سعيدا لا تضع خططا لأوقات فراغك

دراسة أمريكية: إذا أردت أن تكون سعيدا لا تضع خططا لأوقات فراغك

"إذا كنت تريد أن تكون سعيدا، فلا تضع خططاً لوقت فراغك".. هذه نتيجة دراسة أمريكية جديدة، إذ يقول العلماء في تلك الدراسة إن مفتاح السعادة هو جدولة تقريبية للوقت و
بالفيديو| محمد بن سلمان يتناول الطعام مع مواطنين في تبوك

بالفيديو| محمد بن سلمان يتناول الطعام مع مواطنين في تبوك

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وهو يتناول الطعام وسط
بالصور| "المريخ بيلمع في السماء".. شاهده بالعين المجردة

بالصور| "المريخ بيلمع في السماء".. شاهده بالعين المجردة

الآن يمكن لسكان الأرض مشاهدة كوكب المريخ كاملا، فبحسب علماء الفلك بدأت ظاهرة "اقتراب المريخ من الأرض" في العاشرة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على أن تستمر لشهر
بالصور| أحدث ترتيب لجامعات مصر على الأصعدة العالمية والعربية والمحلية

بالصور| أحدث ترتيب لجامعات مصر على الأصعدة العالمية والعربية والمحلية

لطالما احتلت الجامعات المصرية صدارة ترتيب الجامعات على الصعيدين العربي والعالمي، فكانت دائما قلاع للعلم بكل فروعه....