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ظهور أول حالة انتحار بسبب لعبة "مومو".. والسلطات تحذر منها

منذ 50 دقيقة
لعبة "مومو"

لعبة "مومو"

كتب: منة الصياد

بعد حالة الجدل التي أثارتها لعبة "مومو" التي تظهر على تطبيق واتساب، انتشرت حالة من الذعر بشكل كبير بين الأسر قلقًا منهم على وقوع حوادث انتحار لأطفالهم، مثلما حدث من قِبل لعبة "الحوت الأزرق".

وسُجلت  أول حالة انتحار لفتاة، أمس، في مدينة أنجينيرو ماشفيتز بالأرجنتين وتبلغ من العمر 12 عامًا؛ حسبما ذكرت صحيفة "بوينس أيرز" الأرجنتينية، في أثناء استخدامها للعبة "مومو"، وعثرت السلطات على مقطع فيديو للفتاة في أثناء انتحارها، ومجموعة من الرسائل النصية بينها وبين مراهق يبلغ من العمر 18 عامًا، كان يشاركها اللعب وجارٍ البحث عن الشاب للتحقيق معه.

وتظهر لعبة "مومو" على تطبيق واتساب لتبادل الصور والفيديوهات والرسائل، حاملة صورة لفتاة مخيفة صُممت عن طريق مصنع ياباني يدعى "لينك"، وتواصل السلطات الأرجنتينية التحقيق في الواقعة، وحث الأسر على توخي الحذر من تلك اللعبة.

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