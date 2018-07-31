أديب عن تعادل الزمالك: "تفتكروا نكلم رئيسة كرواتيا يمكن تحل الموضوع"

علق الإعلامي عمرو أديب على تعادل نادي الزمالك في أولى مباريات الدوري العام أمام بتروجيت قائلًا: "يعني يا ربي من أولها كده تعادل، مدرب جديد ولعيبة جديدة وفانلات جديدة لكن نفس الفصول البايخة القديمة".

وأضاف خلال تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": نفسي أفهم إيه المشكلة؟، ليه الحال ما بيتعدلش، نفس السلبية، نفس المشاكل، أتحدى حد يقولي إحنا ليه مبنتقدمش خالص".

وتابع أديب: "تفتكروا نكلم رئيسة كرواتيا يمكن تحل الموضوع".