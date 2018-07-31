أديب عن تعادل الزمالك: "تفتكروا نكلم رئيسة كرواتيا يمكن تحل الموضوع"

عمرو أديب
علق الإعلامي عمرو أديب على تعادل نادي الزمالك في أولى مباريات الدوري العام أمام بتروجيت قائلًا: "يعني يا ربي من أولها كده تعادل، مدرب جديد ولعيبة جديدة وفانلات جديدة لكن نفس الفصول البايخة القديمة".
وأضاف خلال تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": نفسي أفهم إيه المشكلة؟، ليه الحال ما بيتعدلش، نفس السلبية، نفس المشاكل، أتحدى حد يقولي إحنا ليه مبنتقدمش خالص".
وتابع أديب: "تفتكروا نكلم رئيسة كرواتيا يمكن تحل الموضوع".
يعنى يا ربى من اولها كده تعادل . مدرب جديد ولعيبه جديده وفانلات جديده لكن نفس الفصول البايخه القديمه نفسي افهم ايه المشكله ليه الحال ما بيتعدلش نفس السلبيه نفس المشاكل اتحدى حد يقولى احنا ليه مبنتقدمش خالص تفتكروا نكلم رئيسه كرواتيا يمكن تحل الموضوع— Amr Adib (@Amradib) July 31, 2018
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