بالصور| في 3 خطوات.. كيف تحصل على "إيموشن الطيارة" في "فيسبوك"؟

أطلقت شركة "فيسبوك" رمزا تعبيريا جديدا "ري أكت" للمستخدمين، اليوم، ولكن هذا الرمز الجديد متاح فقط على الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد".

وبحسب موقع "heavy"، فللحصول عى الرمز الجديد على الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد"، اتبع الخطوات التالية:

1- تحديث تطبيق "فيسبوك" الخاص بك إذا لم يكن لديك أحدث إصدار من التطبيق، وهذا عن طريق الدخول على متجر "جوجل بلاي" وتحديث التطبيق.

2- بعد ذلك امسح ذاكرة التخزين المؤقت من خلال الانتقال إلى الإعدادات ومن هناك اختار التطبيقات ثم اضغط على "فيسبوك" وامسح ذاكرة التخزين المؤقت.

3- وكي ترى الـ"ري أكت" الجديد بعد تثبيت أحدث إصدار ومسح ذاكرة التخزين المؤقت، ادخل على تطبيق "فيسبوك" واختار أي منشور "بوست"، واضغط مع الاستمرار على زر الإعجاب، عندها سيظهر لك "ري أكت" الطائرة الجديد كواحد من الخيارات، وإذا لم تجد رمز الطائرة ستجد رمز "الوجه الغاضب" مكرر، في هذه الحالة، اضغط على الوجه الغاضب مرة أخرى وسيتم إضافة رمز الطائرة التعبيري.