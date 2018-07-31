بالفيديو| محمد بن سلمان يتناول الطعام مع مواطنين في تبوك

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وهو يتناول الطعام مع عدد من المواطنين في تبوك.

وشارك الأمير محمد بن سلمان، في الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، في منطقة "نيوم" برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.