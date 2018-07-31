آخر الأخبار

بالصور| تعرف على أهم مميزات سيارة بورش الكهربائية الجديدة

بالصور| تعرف على أهم مميزات سيارة بورش الكهربائية الجديدة

بالفيديو| محمد بن سلمان يتناول الطعام مع مواطنين في تبوك

بالفيديو| محمد بن سلمان يتناول الطعام مع مواطنين في تبوك

بالصور| "لم تبك عند مولدها".. "الطفلة المعجزة" ولدت ومخها خارج رأسها

بالصور| "لم تبك عند مولدها".. "الطفلة المعجزة" ولدت ومخها خارج رأسها

بالفيديو| انقلاب عدة سيارات في حادث مروع

بالفيديو| انقلاب عدة سيارات في حادث مروع

بالفيديو| محمد بن سلمان يتناول الطعام مع مواطنين في تبوك

منذ 14 دقيقة
ولي العهد السعودي

ولي العهد السعودي

كتب: رامي الجزيري

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وهو يتناول الطعام مع عدد من المواطنين في تبوك.

وشارك الأمير محمد بن سلمان، في الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، في منطقة "نيوم" برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

 

 

أخبار متعلقة

بالفيديو| قبل الهزيمة الساحقة... هكذا مازح بوتين محمد بن سلمان

بالفيديو| قبل الهزيمة الساحقة... هكذا مازح بوتين محمد بن سلمان

بوتين يلتقي محمد بن سلمان بحضور وزراء الدفاع والطاقة الروس والسعوديين

بوتين يلتقي محمد بن سلمان بحضور وزراء الدفاع والطاقة الروس والسعوديين

"الخارجية السعودية" تنقل رسالة سلام محمد بن سلمان إلى العالم

"الخارجية السعودية" تنقل رسالة سلام محمد بن سلمان إلى العالم

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للوفاة في أثناء "الجماع"

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للوفاة في أثناء "الجماع"

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للوفاة في أثناء "الجماع"
بالصور| أحدث ترتيب لجامعات مصر على الأصعدة العالمية والعربية والمحلية

بالصور| أحدث ترتيب لجامعات مصر على الأصعدة العالمية والعربية والمحلية

لطالما احتلت الجامعات المصرية صدارة ترتيب الجامعات على الصعيدين العربي والعالمي، فكانت دائما قلاع للعلم بكل فروعه....
بالفيديو| سيارة تصدم شابا أثناء أداء "رقصة كيكي"

بالفيديو| سيارة تصدم شابا أثناء أداء "رقصة كيكي"

حظيت رقصة كيكي بشعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، وأثارت الكثير من الجدل، إلا أنها وبرغم ارتباطها بحالة مزاجية جيدة لدى من يقوم بها، لكنها ارتبطت بحادث مأساوي حين
بالفيديو| الصين تبتكر أصغر مكيف هواء في العالم

بالفيديو| الصين تبتكر أصغر مكيف هواء في العالم

بات مكيف الهواء الصيني "Arctic Air" أصغر مكيف هواء في العالم، يعمل على تلطيف الهواء في الغرفة بشكل ممتاز رغم أبعاده
بالصور| مطعم مصري يقدم "برجر بالمانجو".. والسعر مفاجأة

بالصور| مطعم مصري يقدم "برجر بالمانجو".. والسعر مفاجأة

بالصور| مطعم مصري يقدم "برجر بالمانجو".. والسعر مفاجأة