بالفيديو| محمد بن سلمان يتناول الطعام مع مواطنين في تبوك

ولي العهد السعودي
تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وهو يتناول الطعام مع عدد من المواطنين في تبوك.
وشارك الأمير محمد بن سلمان، في الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، في منطقة "نيوم" برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
فيديو: الأمير #محمد_بن_سلمان— هاشتاق السعودية (@HashKSA) July 31, 2018
في #نيوم مع عدد من المواطنين يشاركهم الغداء. pic.twitter.com/6cQLmt79By
#محمد_بن_سلمان— ابو زيد (@a1947Abu) July 31, 2018
ولي العهد محمد بن سلمان زادك الله عزا وذخرا ونفع الله بك الإسلام والمسلمين
حفظ الله ولي أمرنا وولي عهده بحفظه pic.twitter.com/raDJ04JJ7S
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