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بالفيديو| أسراب الأسماك تجتاح مستشفى

بالفيديو| أسراب الأسماك تجتاح مستشفى

بالفيديو| أسراب الأسماك تجتاح مستشفى

اليوم PM 05:39
أسراب الأسماك تجتاح مستشفى

أسراب الأسماك تجتاح مستشفى

كتب: وكالات

أظهرت مقاطع فيديو نشرت مؤخرًا مستشفى في مدينة باتنا شمالي الهند، حيث تغمره المياه حتى الركب وتسبح فيه الأسماك تحت أسرة المرضى.

وحدث هذا "الطوفان" في نهاية الأسبوع الماضي في المدينة الهندية التي شهدت أمطارا غزيرة، تضررت بسببها العديد من المنشآت والبيوت ومنها هذا المستشفى الذي تفاجأ مرضاه بمنظر السمك وهو يسبح في أروقة الطابق الأول للمستشفى، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وتظهر المشاهد أيضا كيف ينظر مرضى العناية المشددة إلى "قطعان" السمك التي انتقلت من النهر المحلي إلى غرف المستشفى التي يرقدون فيها.

والتقطت الكاميرا أيضا تنقلات الأطباء والمرضى في أجزاء الطابق الأول من المستشفى والمياه تغمرهم حتى الركب، وفي بعض الأمكنة حتى الخصر.

واللافت للنظر في نتائج هذه الكارثة الطبيعية التي أثرت على المستشفى، أن الأطباء والطاقم الصحي استمروا في أداء واجباتهم في علاج المرضى رغم ارتفاع المياه.

يذكر أن مستوى المياه انخفض وعادت أروقة المستشفى إلى نظامها الطبيعي في استقبال ومعالجة المرضى.

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