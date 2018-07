المريخ يصل إلى أقرب نقطة له من الأرض منذ 15 عاما

وصل المريخ ليل 31 يوليو، إلى أقرب نقطة له من الأرض منذ 15 عاما مضت، وسيظهر أكبر في سماء الليل، وأكثر إشراقا مما كان عليه سابقا.

وعلى مدى شهر يوليو، كانت مدارات المريخ والأرض تتناغم بثبات في ظاهرة نادرة تعرف باسم "المعارضة العمودية"، والتي تحدث عندما يصطف المريخ والأرض والشمس في خط مستقيم، بينما يكون كوكبنا في المنتصف، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

ومع وصول مدار المريخ إلى أقرب نقطة له من الشمس، سيظهر الكوكب الأحمر بثلاثة أضعاف حجمه الطبيعي في سماء الليل.

وهذه الظاهرة تحدث كل 15 إلى 17 عاما، وهذا يعني أن المرة القادمة التي يمر فيها المريخ بالقرب من كوكبنا ستحدث، في 15 سبتمبر 2035، وفقا لوكالة ناسا.

Get outside TONIGHT to see Mars as it approaches Earth closer than it has been in 15 years! Here’s what you need to know: https://t.co/ttrx73J9AV pic.twitter.com/NUs1w96p7W

وسيكون عشاق النجوم والكواكب في جميع أنحاء العالم، قادرين على رؤية الكوكب الأحمر اليوم، بشرط أن تكون السماء صافية، لكن أولئك الذين يقطنون نصف الكرة الجنوبي سيحصلون على أفضل رؤية على الإطلاق للكوكب.

ومع ذلك، فإنه مع غروب الشمس في وقت لاحق من اليوم، 31 يوليو، سيتمكن المراقبون من مشاهدة المريخ في سماء الليل أكبر حجما وأكثر توهجا.

وستكون أفضل رؤية واضحة للكوكب الأحمر في الساعات السابقة للفجر، كما يمكن متابعة هذا الحدث السماوي النادر عبر البث المباشر على الإنترنت والذي سيقترن بتعليقات الخبراء.

Sky watch alert Get outside tonight and look for Mars! The Red Planet and Earth haven’t been this close since 2003, and won’t be again until 2035. Look to the south July 30 – 31 to see an orange Mars shining brightly. Cloudy skies? Watch it online NOW: https://t.co/FTSHEGteEm pic.twitter.com/Hqes31mJwF