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بعد ضجة كبيرة.. الجيش الأردني يوضح سبب انتقال أحلام بطائرة عسكرية

منذ 57 دقيقة
أحلام

أحلام

كتب: وكالات

نشرت القوات المسلحة الأردنية توضيحا، اليوم، ردت فيه على ما وصفته بـ"تعليقات جانب أصحابها عين الحقيقة"، بشأن نقل الفنانة الإماراتية أحلام بطائرة مروحية عسكرية إلى مدينة البتراء جنوب البلاد، على هامش مشاركتها في مهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2018. 

وقالت القوات المسلحة في بيانها، الذي نشرته القيادة العامة على صفحتها الرسمية، إنه "تعقيبًا على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وما رافقه من تعليقات جانب أصحابها عين الحقيقة حول الطائرة التي أشاع الكثير أنها ذهبت خصيصاً لنقل الفنانة أحلام إلى البتراء، فقد كانت الرحلة مقررة مسبقاً إلى جنوب المملكة، وبالتحديد لإعادة وزير الداخلية ومدراء الأجهزة الأمنية من جولتهم الأمنية إلى حدود منطقة المدورة محافظتي معان والعقبة ( جنوبا)، كمحطة أخيرة بعد سلسلة لقاءات أمنية لهم ضمن المنطقة الجنوبية من المملكة".

وأضاف البيان أن هذه الرحلة تزامنت مع "طلب استئجار للطائرة لنقل الفنانة أحلام" فقط برحلة الذهاب، وأنه  تقرر الموافقة على نقلها في رحله الذهاب ولم تنتظر الطائرة عودتها ضمن برنامج خاص بها، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وتابع البيان بالقول إنها "ليست المرة الأولى التي يتم فيها نقل ضيوف أو وفود رسمية للبلاد من خلال طائرات عمودية تتبع للقوات المسلحة، في الوقت الذي لا يوجد فيه شركات طيران خاصة تقدم خدمات استئجار طائرات داخل المملكة".

ونوه البيان إلى أن "هناك تعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة لتلبية بعض طلباتهم في استئجار الطائرات العمودية لنقل الوفود الرسمية أو السياح أو عمليات التصوير الجوي المختلفة والتغطيات الإعلامية، والأمر ليس بالجديد لعدم وجود شركات طيران خاصة تقدم خدمة الطيران المستأجر داخل المملكة".

وجاء بيان الجيش العربي الأردني في أعقاب موجة من التعليقات فجرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة للفنانة مع الطائرة العسكرية لنقلها إلى البتراء، طرحوا فيها تساؤلات عن الجهات التي تتحمل "تكلفة نقلها" وكيفية السماح لمروحية عسكرية للقيام بذلك.

وتعهدت القوات المسلحة في بيانها، ملاحقة كل من "يحاول أن يسئ إلى سمعتها ويتمادى في توجيه الاتهامات المغرضة والمسيئة لسمعة هذه المؤسسة الوطنية الرائدة من خلال الأخبار الملفقة والتي يروج لها عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي"، داعية إلى تحري مصداقية ودقة المعلومات التي يتم تداولها من خلال المصادر الإعلامية الرسمية للقوات المسلحة الأردنية.

وشاركت الفنانة الإماراتية أحلام في مهرجان جرش في حفل غنائي حاشد يوم 27 يوليو بعد مشاركة سابقة في 2001، فيما حلّت ضيفة أيضا لدى والدة الملكة رانيا العبدالله خلال زيارتها لمؤسسة نهر الأردن.

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