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بالفيديو| ناطحة سحاب تضم شلالا اصطناعيا

منذ 16 دقيقة
ناطحة سحاب

ناطحة سحاب

كتب: وكالات

نشرت وكالة "رابتلي" مقطع فيديو من مدينة جوييانج الصينية تظهر فيه ناطحة سحاب قيد الإنشاء.

وتحتوي ناطحة سحاب على فندق فاخر ومركز تجاري، ويتميز هذا المبنى بشلال اصطناعي يبلغ ارتفاعه 108 أمتار، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

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