بالفيديو| ناطحة سحاب تضم شلالا اصطناعيا

بالفيديو| سيارة تصدم شابا أثناء أداء "رقصة كيكي"

حظيت رقصة كيكي بشعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، وأثارت الكثير من الجدل، إلا أنها وبرغم ارتباطها بحالة مزاجية جيدة لدى من يقوم بها، لكنها ارتبطت بحادث مأساوي حين