بالفيديو| ناطحة سحاب تضم شلالا اصطناعيا

ناطحة سحاب
نشرت وكالة "رابتلي" مقطع فيديو من مدينة جوييانج الصينية تظهر فيه ناطحة سحاب قيد الإنشاء.
وتحتوي ناطحة سحاب على فندق فاخر ومركز تجاري، ويتميز هذا المبنى بشلال اصطناعي يبلغ ارتفاعه 108 أمتار، وفقا لموقع "روسيا اليوم".
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