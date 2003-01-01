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بعد خسوف القرن.. الأرض على موعد اليوم مع ظاهرة فلكية نادرة

منذ 31 دقيقة
بعد خسوف القرن.. الأرض على موعد اليوم مع ظاهرة فلكية نادرة

بعد خسوف القرن.. الأرض على موعد اليوم مع ظاهرة فلكية نادرة

كتب: وكالات

سيكون الفضاء، على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة، اليوم فيقترب كوكب المريخ من الأرض إلى مسافة لم يسجلها العلماء منذ 15 عاما، وفق ما ذكرته "سكاى نيوز عربية".

وسيتحرك المريخ ليصبح على مسافة 57.59 مليون كيلومتر من الأرض في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينتش، ليكون بذلك الاقتراب الأهم بين الكوكب الأحمر والأرض منذ عام 2003.

ويقول العلماء إن أقرب مسافة بين كوكب الأرض وكوكب المريخ عرفت قبل حوالي 60 ألف عام، وستكون المسافة بين الكوكبين، اليوم، هو الأقرب حتى تتكرر الظاهرة في منتصف سبتمبر 2035.

ووقع المريخ في منطقة تعرف بإسم "التقابل" مع الأرض في 27 يوليو الجاري، عندما عبرت الأرض بينه والشمس خلال خسوف القمر، الذي استمر أكثر من 4 ساعات، وكان الأطول من نوعه، و عرف بـ"خسوف القرن".

ويقول العلماء إن الكوكب الأحمر يشهد حاليا عاصفة ترابية تلفه بشكل كامل، الأمر الذي سيصعب من رؤيته من خلال التلسكوبات، إذ ستكون الأجواء فيه ضبابية إلى حد كبير.

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