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بالفيديو| بروك ليسنر يعتدي على مدير أعماله.. من يوقف غرور "الوحش"؟

اليوم AM 09:33
بروك ليسنر ومدير أعماله - أرشيفية

بروك ليسنر ومدير أعماله - أرشيفية

كتب: محمد رمضان

استمر المصارع بروك ليسنر، حامل حزام يونيفرسال، في غروره وعنفه وغطرسته، حيث اعتدى على بول هيمان، مدير أعماله المخضرم، واعتدى أيضا على كيرت أنجل مدير عرض "رو"، وذلك في العرض الأسبوعي فجر اليوم.

وتسود حالة من الاستياء في أوساط WWE بسبب غرور "الوحش" بروك ليسنر وعدم مشاركته وظهوره في العروض الأسبوعية للمصارعة، واكتفائه بالظهور في المهرجانات ذات العوائد المالية الكبيرة، ما دفع كيرت أنجل لتهديد "الوحش" بسحب الحزام منه وإنهاء تعاقد مدير أعماله بول هيمان مع WWE.

وقال أنجل موجها كلامه لبول هيمان: "البطل الحقيقي يشارك في كل المباريات، أما ليسنر لا يفعل ذلك"، ما دفع ليسنر للخروج وتنفيذ حركته القاضية F5 ضد كيرت أنجل، ثم أحكم قبضته على رقبة مدير أعماله بول هيمان، قبل أن يضع حزامه على كتفه ويغادر الحلبة.

وفي 19 أغسطس، سيخوض بروك ليسنر مواجهة قوية في "سمر سلام"، ضد المصارع الساموائي رومان رينز، دفاعا عن حزام يونيفرسال الذي يحمله "الوحش" منذ قرابة 500 يوم، وستكون هذه هي المباراة الرابعة بين ليسنر ورينز، وفاز الأول بمبارتين منهما، في حين أن الثالثة تدخل فيها سيث رولينز وفاز بحزام WWE.

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