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بالصور| أحدث ترتيب لجامعات مصر على الأصعدة العالمية والعربية والمحلية

بالصور| أحدث ترتيب لجامعات مصر على الأصعدة العالمية والعربية والمحلية

بالصور| أحدث ترتيب لجامعات مصر على الأصعدة العالمية والعربية والمحلية

أمس PM 11:25
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

كتب: مصطفى الصبري

لطالما احتلت الجامعات المصرية صدارة ترتيب الجامعات على الصعيدين العربي والعالمي، فكانت دائما قلاع للعلم بكل فروعه، ولكن منذ فترة غابت تلك الجامعات وصارت في مؤخرة معظم الترتيبات، إلا أنها عادت لتحتل الصدارة العربية.

أصدر موقع "webometrics" الإسباني، أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية ويغطي أكثر من 20 ألف جامعة، أحدث تقييما للجامعات على الأصعدة الدولية والعربية والمحلية هذا الشهر، إذ يصدر لها في شهري يناير ويوليو من كل عام تقييمات للجامعات يعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن معايير الحجم والإشارة إلى الأبحاث والأثر العام.

وعلى الصعيد العربي، جاء في صدارة الترتيب جامعة الملك سعود بالسعودية، تلاها جامعة الملك عبد العزيز، وجاء بالمركز الثالث جامعة الملك عبدالله السعودية للعلوم والتكنولوجيا، ثم الجامعة الأمريكية في بيروت.

أما الجامعات المصرية، ففازت بمرتبتين من ترتيب أول 10 جامعات عربية، إذ احتلت جامعة القاهرة المركز الخامس، وأتت جامعة الإسكندرية في المركز الثامن.

ومحليا، جاء في صدارة ترتيب "webometrics" للجامعات المصرية، جامعة القاهرة، ثم تلاها جامعة الإسكندرية، وبعدها جامعة المنصورة، وأتت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالمركز الرابع، وجامعة عين شمس بالمركز الخامس.

وعن الترتيب العالمي، تظل مصر لم تصل للقمة بعد، إذ جاءت جامعة القاهرة، أولى الجامعات المصرية، والخامسة على الصعيد العربي، في الترتيب 758 على مستوى العالم، كما نالت جامعة الإسكندرية المركز 1135 عالميا.

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