بالفيديو| شاهد رد فعل طفل بعد تظاهر الحلاق بقطع أذنه

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل طفل بعدما تظاهر حلاق بقطع أذنه.

وأوضح الفيديو، قرص الحلاق الطفل من أذنه أثناء قص شعره والتظاهر بأنه أصابها بجروح بالغة، حيث وضع عليها كمية كبيرة من المناديل.

وانتاب الطفل شعور بالخوف، وبدأ بالصراخ لأمه، التي كانت على ما يبدو على اتفاق مع الحلاق، ولكن طلب الحلاق منه أن لا يستدعي أمه لمشاهدة المنظر المخيف، وفجأة وقعت الأذن المستعارة على الأرض وشاهدها الطفل، حيث بدأ بالبكاء من المنظر، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وبعد ان دخلت والدة الطفل إلى المحل وكشف الحلاق عن الخدعة، دخلوا جميعا بنوبة ضحك على الموقف الذي وقع به الطفل.