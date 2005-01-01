وسائل التواصل الاجتماعي تساعد في حل لغز عمره عشرات السنين

ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي، في حل اللغز حول هوية أحد المتزلجين المفقودين في جبال الألب الإيطالية منذ عام 1954، إذ اكتشف بقايا الرجل على قمة "ماترهورن"(أشهر قمم جبال الأبناين بسلسلة جبال الألب) في عام 2005.

ووجد بجانب بقاياه الزلاجات وساعة وبقايا بعض الملابس، كما وجدوا نظارته في مكان قريب، ومع ذلك، لم تتمكن السلطات الإيطالية من التعرف على الرفات التي عثروا عليها على ارتفاع يزيد عن 3084 متر فوق مستوى سطح البحر، حسب موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

وفي عام 2017، استعان المسؤولون بالتقدم في تكنولوجيا أبحاث الحمض النووي(DNA) لكشف جزء من الغموض، وتوصلوا إلى أن هذا الرجل يبلغ من العمر بين 30 و 35 سنة، ولاحظ الخبراء أن ملابسه تشير إلى أنه توفي في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع.

كما أن الأشياء التي وجدت مع الجثة أشارت إلى أنه توفي في وقت ما في الخمسينيات من القرن الماضي، وربما كانت جنسيته فرنسية.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية بأن المدعي العام في "وادي أوستا" في إيطاليا نشر نتائج التحقيق على صفحته على "فيس بوك"، الشهر الماضي، وطلب من الآخرين مشاركة المعلومات، واستخدمت الشرطة الإيطالية وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأمر.

وسرعان ما أصبح لغز المتزحلق المجهول منتشرًا، وفي غضون ساعات قليلة من نشر القصة قالت إمرأة على صفحة الشرطة الإيطالية على "فيسبوك" إن بإمكانها التعرف على الرجل.

وأكدت تلك المرأة، التي تدعى إيما نسيم، أنه عمها، إذ اختفى على "ماترهورن" في الخمسينيات، وذكرت الشرطة الفرنسية أن الرجل يمكن أن يكون عمها، واسم عمها هنري لو مازن، اختفى في عام 1954.

بعد أن تواصلت الشرطة الإيطالية معى نسيم، قدم والدها، روجر لو ماسين، البالغ من العمر 95 عامًا، عينة لعاب حلت اللغز الذي دام لعقود.

وأكدت عينة اللعاب أن البقايا تنتمي بالفعل إلى هنري لو ماسين، الذي توفي في جبال الألب في 26 مارس 1954، وهو يوم عيد ميلاده ال 35.

وعمل هذا الرجل في وزارة المالية في باريس، وكان متعطشا للتزلج على الجليد، وقبل موته بسنتين، نجا من حادث في جبال الألب.