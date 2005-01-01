آخر الأخبار

تحديث جديد لـ"واتساب" يجعلك لا تحتاج للإمساك بهاتفك كي تبعث الرسائل

تحديث جديد لـ"واتساب" يجعلك لا تحتاج للإمساك بهاتفك كي تبعث الرسائل

بالفيديو| صاعقة برق تضرب سيدة أثناء محاولتها تصوير عاصفة

بالفيديو| صاعقة برق تضرب سيدة أثناء محاولتها تصوير عاصفة

بالفيديو| طيّار يغني للمسافرين قبل إقلاع الرحلة احتفالا بالعودة لوطنه

بالفيديو| طيّار يغني للمسافرين قبل إقلاع الرحلة احتفالا بالعودة لوطنه

"المصارعة" و"الملاكمة" تزيد خطر الإصابة بالشلل الرعاش

"المصارعة" و"الملاكمة" تزيد خطر الإصابة بالشلل الرعاش

وسائل التواصل الاجتماعي تساعد في حل لغز عمره عشرات السنين

أمس PM 10:44
وسائل التواصل الاجتماعي تساعد في حل لغز استمر عمره عشرات السنين

وسائل التواصل الاجتماعي تساعد في حل لغز استمر عمره عشرات السنين

كتب: مصطفى الصبري

ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي، في حل اللغز حول هوية أحد المتزلجين المفقودين في جبال الألب الإيطالية منذ عام 1954، إذ اكتشف بقايا الرجل على قمة "ماترهورن"(أشهر قمم جبال الأبناين بسلسلة جبال الألب) في عام 2005.

ووجد بجانب بقاياه الزلاجات وساعة وبقايا بعض الملابس، كما وجدوا نظارته في مكان قريب، ومع ذلك، لم تتمكن السلطات الإيطالية من التعرف على الرفات التي عثروا عليها على ارتفاع يزيد عن 3084 متر فوق مستوى سطح البحر، حسب موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

وفي عام 2017، استعان المسؤولون بالتقدم في تكنولوجيا أبحاث الحمض النووي(DNA) لكشف جزء من الغموض، وتوصلوا إلى أن هذا الرجل يبلغ من العمر بين 30 و 35 سنة، ولاحظ الخبراء أن ملابسه تشير إلى أنه توفي في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع.

كما أن الأشياء التي وجدت مع الجثة أشارت إلى أنه توفي في وقت ما في الخمسينيات من القرن الماضي، وربما كانت جنسيته فرنسية.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية بأن المدعي العام في "وادي أوستا" في إيطاليا نشر نتائج التحقيق على صفحته على "فيس بوك"، الشهر الماضي، وطلب من الآخرين مشاركة المعلومات، واستخدمت الشرطة الإيطالية وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأمر.

وسرعان ما أصبح لغز المتزحلق المجهول منتشرًا، وفي غضون ساعات قليلة من نشر القصة قالت إمرأة على صفحة الشرطة الإيطالية على "فيسبوك" إن بإمكانها التعرف على الرجل.

وأكدت تلك المرأة، التي تدعى إيما نسيم، أنه عمها، إذ اختفى على "ماترهورن" في الخمسينيات، وذكرت الشرطة الفرنسية أن الرجل يمكن أن يكون عمها، واسم عمها هنري لو مازن، اختفى في عام 1954.

بعد أن تواصلت الشرطة الإيطالية معى نسيم، قدم والدها، روجر لو ماسين، البالغ من العمر 95 عامًا، عينة لعاب حلت اللغز الذي دام لعقود.

وأكدت عينة اللعاب أن البقايا تنتمي بالفعل إلى هنري لو ماسين، الذي توفي في جبال الألب في 26 مارس 1954، وهو يوم عيد ميلاده ال 35.

وعمل هذا الرجل في وزارة المالية في باريس، وكان متعطشا للتزلج على الجليد، وقبل موته بسنتين، نجا من حادث في جبال الألب.

 

أخبار متعلقة

انتشار ظاهرة شراء كعك العيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بطور سيناء

انتشار ظاهرة شراء كعك العيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بطور سيناء

رونالدو يتفوق على صلاح في عدد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي

رونالدو يتفوق على صلاح في عدد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي

برلماني: قانون تقنية المعلومات يضبط وسائل التواصل الاجتماعي

برلماني: قانون تقنية المعلومات يضبط وسائل التواصل الاجتماعي

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للوفاة في أثناء "الجماع"

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للوفاة في أثناء "الجماع"

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للوفاة في أثناء "الجماع"
بالفيديو| الصين تبتكر أصغر مكيف هواء في العالم

بالفيديو| الصين تبتكر أصغر مكيف هواء في العالم

بات مكيف الهواء الصيني "Arctic Air" أصغر مكيف هواء في العالم، يعمل على تلطيف الهواء في الغرفة بشكل ممتاز رغم أبعاده
بالصور| مطعم مصري يقدم "برجر بالمانجو".. والسعر مفاجأة

بالصور| مطعم مصري يقدم "برجر بالمانجو".. والسعر مفاجأة

بالصور| مطعم مصري يقدم "برجر بالمانجو".. والسعر مفاجأة
"إبراهيم" يعود للحياة قبل تشييع جنازته.. "الميت صحي"

"إبراهيم" يعود للحياة قبل تشييع جنازته.. "الميت صحي"

بعد نعي العائلة لفقيدها بشكل رسمي وتحديد الاثنين موعدا لتشييعه، ومواعيد تقبل التعازي في البلدة، تراجعت العائلة عن بيان النعي، وسارعت إلى إلغاء مراسم الدفن
بالفيديو| سيارة تصدم شابا أثناء أداء "رقصة كيكي"

بالفيديو| سيارة تصدم شابا أثناء أداء "رقصة كيكي"

حظيت رقصة كيكي بشعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، وأثارت الكثير من الجدل، إلا أنها وبرغم ارتباطها بحالة مزاجية جيدة لدى من يقوم بها، لكنها ارتبطت بحادث مأساوي حين