آخر الأخبار

سجينان يفرّان عبر الأسطح في شرق فرنسا

سجينان يفرّان عبر الأسطح في شرق فرنسا

سجناء يخترقون منظومة الإنترنت لمشاهدة الأفلام مجانًا وسرقة الأموال

سجناء يخترقون منظومة الإنترنت لمشاهدة الأفلام مجانًا وسرقة الأموال

بينها "الريموت وبطاقات الائتمان".. أشياء ستختفي في غضون 20 عاما

بينها "الريموت وبطاقات الائتمان".. أشياء ستختفي في غضون 20 عاما

بالصور| مشروع تخرج يجمع بين الفن الفرعوني والقبطي والإسلامي

بالصور| مشروع تخرج يجمع بين الفن الفرعوني والقبطي والإسلامي

سجناء يخترقون منظومة الإنترنت لمشاهدة الأفلام مجانًا وسرقة الأموال

منذ 12 دقيقة
سجناء يخترقون منظومة الإنترنت لمشاهدة الأفلام مجانًا وسرقة الأموال!

سجناء يخترقون منظومة الإنترنت لمشاهدة الأفلام مجانًا وسرقة الأموال!

كتب: وكالات

تمكن مجموعة من السجناء في ولاية أيداهو الأمريكية من اختراق شبكات الإنترنت الخاصة بسجونهم، لمشاهدة الافلام وسرقة مبالغ كبيرة من المال.

ونجح ما لا يقل عن 364 سجينا في الوصول إلى شيفرات برنامج "JPay" الإلكتروني الذي يمنح ساعات من الإنترنت للسجناء مقابل مبالغ مادية. وباختراقهم لهذا البرنامج حصلوا على إمكانية تصفح الإنترنت ومشاهدة الأفلام والفيديوهات بشكل غير محدود من الحواسب اللوحية الموجودة في السجن، فضلًا عن أنهم استغلوا نقاط الضعف في البرنامج ليقوموا بتعبئة أرصدتهم عليه بمبالغ وصلت قيمتها إلى 225 ألف دولار، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ومن جانبهم، أكد القائمون على السجون في الولاية أنهم اكتشفوا من يقف وراء تلك العملية، وتمكنوا من استعادة 65 ألف دولار، وسيتم تغريم المخترقين بالمبالغ التي دخلت الأرصدة بشكل غير قانوني.

أخبار متعلقة

سجناء يسرقون حراسهم.. والعقوبة: حرمانهم من تحميل الموسيقى والألعاب

سجناء يسرقون حراسهم.. والعقوبة: حرمانهم من تحميل الموسيقى والألعاب

علاء عابد: لا يوجد سجناء رأي في عهد السيسي

علاء عابد: لا يوجد سجناء رأي في عهد السيسي

بوتين: من المبكر الكشف تفاصيل عن تبادل سجناء مع أوكرانيا

بوتين: من المبكر الكشف تفاصيل عن تبادل سجناء مع أوكرانيا

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للوفاة في أثناء "الجماع"

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للوفاة في أثناء "الجماع"

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للوفاة في أثناء "الجماع"
أغرب دور للراحل محمد شرف.. عندما خلع "المعلم مشمش" عباءة الكوميديا

أغرب دور للراحل محمد شرف.. عندما خلع "المعلم مشمش" عباءة الكوميديا

عرف الجمهور الفنان الراحل محمد شرف في أدوار الكوميديا واختلفت الوجوه والشخصيات، إلا أنه أضحك الجمهور بإفيهاته التي تحولت إلى "كوميكس" على مواقع التواصل
محمد رمضان يطرح برومو "ملك الغابة".. ونشطاء: "على وضعك يا أسطورة"

محمد رمضان يطرح برومو "ملك الغابة".. ونشطاء: "على وضعك يا أسطورة"

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو لأغنيته الجديدة "ملك الغابة"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
بالصور| أطول خسوف في القرن 21.. القمر الدموي يبهر العالم

بالصور| أطول خسوف في القرن 21.. القمر الدموي يبهر العالم

أبهر قمر دموي اللون مراقبي النجوم في كثير من أنحاء العالم، أمس الجمعة، وهو يدخل رويدا في ظل الأرض في أطول خسوف في القرن الحادي والعشرين
بالصور| سعودي يتخرج من 5 جامعات في ساعتين

بالصور| سعودي يتخرج من 5 جامعات في ساعتين

بالصور| سعودي يتخرج من 5 جامعات في ساعتين