سجناء يخترقون منظومة الإنترنت لمشاهدة الأفلام مجانًا وسرقة الأموال!

تمكن مجموعة من السجناء في ولاية أيداهو الأمريكية من اختراق شبكات الإنترنت الخاصة بسجونهم، لمشاهدة الافلام وسرقة مبالغ كبيرة من المال.

ونجح ما لا يقل عن 364 سجينا في الوصول إلى شيفرات برنامج "JPay" الإلكتروني الذي يمنح ساعات من الإنترنت للسجناء مقابل مبالغ مادية. وباختراقهم لهذا البرنامج حصلوا على إمكانية تصفح الإنترنت ومشاهدة الأفلام والفيديوهات بشكل غير محدود من الحواسب اللوحية الموجودة في السجن، فضلًا عن أنهم استغلوا نقاط الضعف في البرنامج ليقوموا بتعبئة أرصدتهم عليه بمبالغ وصلت قيمتها إلى 225 ألف دولار، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ومن جانبهم، أكد القائمون على السجون في الولاية أنهم اكتشفوا من يقف وراء تلك العملية، وتمكنوا من استعادة 65 ألف دولار، وسيتم تغريم المخترقين بالمبالغ التي دخلت الأرصدة بشكل غير قانوني.