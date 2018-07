بالصور| محمد صلاح أمام صورته العملاقة فى نيويورك.. "أكبر من الحياة"

أبدى النجم محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى والمحترف ضمن صفوف نادى ليفربول الإنجليزى "انبهاره" بجدارية تحمل صورته وسط مدينة نيويورك الأميركية، عندما نشر صورة له أمامها على حسابه الشخصي على تويتر.

ونشر صلاح صورة له مبستما، وخلفه جدارية عملاقة تحمل صورته بألوان مختلفة، معلقاً عليها: "الغابة الخرسانية مصنع الأحلام.. تايم سكوير".

Concrete jungle where dreams are made of...#TimesSquare pic.twitter.com/UjZoG2eQA0