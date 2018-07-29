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بالصور| محمد صلاح أمام صورته العملاقة فى نيويورك.. "أكبر من الحياة"

بالصور| محمد صلاح أمام صورته العملاقة فى نيويورك.. "أكبر من الحياة"

بالصور| محمد صلاح أمام صورته العملاقة فى نيويورك.. "أكبر من الحياة"

منذ 29 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: وكالات

أبدى النجم محمد صلاح  لاعب المنتخب المصرى والمحترف ضمن صفوف نادى ليفربول الإنجليزى "انبهاره" بجدارية تحمل صورته وسط مدينة نيويورك الأميركية، عندما نشر صورة له أمامها على حسابه الشخصي على تويتر.

ونشر صلاح صورة له مبستما، وخلفه جدارية عملاقة تحمل صورته بألوان مختلفة، معلقاً عليها: "الغابة الخرسانية مصنع الأحلام.. تايم سكوير".

وتلقب مدينة نيويورك "بالغابة الخرسانية" بسبب كثافة البنايات المرتفعة، وخاصة في منطقة مانهاتن، حيث توجد جدارية صلاح، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وحققت الصورة تفاعلا كبيرا من متابعي صلاح، حيث حصلت على قرابة 140 ألف "إعجاب" و17 ألف "إعادة تغريد" على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، عندما نشرت الأحد.

ورسم الفنان الأميركي بريندان أودمس جدارية صلاح العملاقة، على جزء من بناية مطلة على ميدان "تايم سكوير" الشهير وسط نيويورك، قبل انطلاق المونديال الماضي.

وكتب أودمس أسفل الجدارية التي أظهرت وجه صلاح، مع ألوان كثيرة تزين شعره ولحيته التي يتميز بهما، "مو صلاح.. أكبر من الحياة"، في إشارة لحجم تأثير الأيقونة المصرية.

ويتواجد صلاح مع فريقه ليفربول في الولايات المتحدة، حاليا، حيث يخوض الفريق مباريات ودية قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 10 أيام.

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