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دراسة بريطانية.. البشر والكلاب من الأشرار تنتهي حياتهم في سن صغيرة

منذ 23 دقيقة
دراسة: البشر والكلاب الأشرار ينفقوا قبل أوانهم

دراسة: البشر والكلاب الأشرار ينفقوا قبل أوانهم

كتب: وكالات

وجد علماء من الكلية البريطانية للطب البيطري، أن الكلاب التي تنبح كثيرا وتزعج أصحابها عادة ما تنفق قبل 3 سنوات من السن المتوسط لها.

بينما الكلاب غير المطيعة لأصحابها والعدوانية مع الغرباء من الناس وغيرها من الكلاب، فيعتقد العلماء أنها تعيش عمرا أقصر من متوسط العمر الطبيعي لها، حيث تنفق بالقتل على أيدي أصحابها أو تحت عجلات السيارات، بحسب "روسيا اليوم".

وأكد العلماء أن أفضل وقت لترويض الكلاب يحدث في الفترة من 4 إلى 12 أسبوعا بعد ولادتها، عندما تكون الجراء أكثر استعدادًا للتعرف على البيئة المحيطة بها دون خوف أو عدوانية.

ويعتبر هذا العمر هو الأمثل لتربية الكلاب وجعلها مطيعة للغاية وهادئة لدى استخدام أساليب الترويض الخاصة بكل نوع منها.

يمكن لنتائج هذه الدراسة أن تنطبق أيضا على البشر!، على حسب اعتقاد العلماء.

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