"واتساب" يحذر من سرقة الحسابات البنكية عبر رسائل وهمية عن جوائز كوستا

أصدر تطبيق التراسل الفوري "واتساب" تحذيرا لكل مستخدميه مما وصفها بـ"الخدعة والحيلة الجديدة القاتلة".

وأشار موقع "صنداي إكسبريس" البريطاني إلى أن الخدعة الجديدة، يمكنها أن تتسبب في سرقة البيانات الشخصية والبنكية لكل مستخدمي "واتساب"، الذين ستنطلي عليهم تلك الخدعة، وتتمثل في تلقي صورة ضمن رسالة ترويجية جديدة بفوز المستخدم لحساب "واتساب" على قسائم من مقهى "كوستا" الشهير بصورة مجانية، وللحصول عليها ينبغي أن يملأ قسيمة بها بياناته الشخصية ومن خلالها يدخل "الهاكرز" لاختراق حساباته الشخصية والبنكية.

ونقلت جريدة "عكاظ" عن المتحدث باسم "كوستا كوفي": "عزيزي العميل، علمنا بعملية الاحتيال، التي تتحدث عن وجود قسائم مجانية عبر واتساب للاحتفال بعيد ميلادنا الخمسين، لكنه أمر مزيف وتلك عملية احتيال لم نقدم أي عروض".