بالفيديو| الصين تبتكر أصغر مكيف هواء في العالم

بات مكيف الهواء الصيني "Arctic Air" أصغر مكيف هواء في العالم، يعمل على تلطيف الهواء في الغرفة بشكل ممتاز رغم أبعاده الصغيرة.

وأوضحت صحيفة "Technology" أن مكيف الهواء يؤدي وظيفته بشكل جيد، كما جاء بأبعاد غير مسبوقة: 16 سنتيمترا لكل من طوله وعرضه، وارتفاعه 17 سنتيمترا.

ويشمل المكيف مروحتين: إحداهما لسحب الهواء والأخرى لإخراجه، حيث يمر عبر فلتر مائي ليخرج باردا، ويتسع الفلتر المائي لـ750 ميلليلترا من السائل، ما يسمح باستخدام مكيف الهواء لمدة 8-9 ساعات إلى أن يتبخر الماء كله، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ويبلغ مستوى الضجيج في المكيف 68 ديسيبيل، ما يمكن المستخدم من وضعه في غرفة النوم ، أما وزن "Arctic Air" فيبلج 800 جرام فقط، لذلك يمكن أخذه إلى مكان العمل بسهولة. ويبدأ سعره من 33 دولارا.