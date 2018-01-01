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بالصور| أغنى 5 شخصيات على إنستجرام.. "الصورة بملايين"

منذ 8 دقيقة
موقع إنستجرام

موقع إنستجرام

كتب: وكالات

تنشر صورا كثيرة على موقع التواصل الاجتماعي المعروف "إنستجرام"، يشاهدها الأصدقاء وقد يعلق بعضهم عليها، لكن هذه نهاية الاستفادة من نشر الصورة، بينما غيرك يحصل على ملايين النقود بسبب "انستغرام" الخاص بهم.

فالبعض يكسب مليون دولار مقابل نشر صورة واحدة تحتوى على إعلان، لكن هؤلاء أيضا يتابعهم الملايين.

وجاءت كيلي جينر الأخت الصغرى لكيم كارداشيان في المركز الأول فى التصنيف الذي ينشره موقع Hopper HQ لأغنى  شخصيات إنستجرام لعام 2018.

حيث تحصل كيلى جينر على مليون دولار مقابل نشر الإعلان الواحد لمتابعيها والذين يصل عددهم إلى 110 مليون متابع.

وتأتى سيلينا جوميز في المركز الثاني، وتحصل على 800 ألف دولار، رغم أن عدد متابعيها يفوق الذين يتابعون كيلى جينير، ويصل عددهم إلى 138 مليون متابع.

نجم اليوفنتوس المنتقل حديثا إلى النادي الإيطالي، كريستيانو رونالدو جاء الثالث في القائمة، ويحصل على 750 ألف دولار فى المنشور الواحد، ويتابعه 133 مليون شخص.

أما كيم كاردشيان، فجاءت في المركز الرابع، وتحصل على 720 ألف دولار مقابل الإعلان الواحد، ويتابعها 113 مليون شخص.

المطربة بيونسيه جاءت فى المركز الخامس، وتحصل على 700 ألف دولار من الإعلان الواحد، بينما يتابعها 115 مليون شخص.

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