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بالصور| مطعم مصري يقدم "برجر بالمانجو".. والسعر مفاجأة

بالصور| مطعم مصري يقدم "برجر بالمانجو".. والسعر مفاجأة

بالصور| مطعم مصري يقدم "برجر بالمانجو".. والسعر مفاجأة

منذ 59 دقيقة
برجر بالمانجو

برجر بالمانجو

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

يبحث كل مطعم على تقديم ما هو جديد بحثًا عن جذب عدد أكبر من المستهلكين، لاسيما في ظل التنافسية الشديدة فيما بينهم، وتشابه فكرة الأماكن التي تُقدم وجبات سريعة.

ولكن ما فعله أحد مطاعم مدينة بورسعيد، كان مختلفًا عن ما يُقدمه مطاعم الوجبات السريعة في المحافظة الساحلية.

فاجئ المطعم المقصود رواده بتقديم ساندوتش جديد، عبارة عن "برجر بالمانجو"، وهو ما نال استحسان العديد من الزبائن، الذين استغربوا في البداية فكرة الساندوتش، خاصة وأن البرجر يُطهى بتوابل وطرق مختلفة، فيما تُعرف المانجو بطعمها السكري.

ويقول مالك ناصر، أحد الشباب الذين تناولوا الساندوتش الجديد، في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إن "الموضوع ما أخدش مني أكتر من قطمة عشان اكتشف إني أكلت واحد من أجمل وأجمد البورجرز اللي عدو عليا".

وواصل وصفه للساندوتش قائلًا: "عارف لما تبقى دايق مانجو فعلا بس فيها تتبيلة وسبايسي، وتبقا مستطعم ده أوي مع البيف.. أنا لما خلصت سألت عن العبقري اللي عمل الخلطة دي لأن حقيقي حاجة مش متوقعة أبدًا، وخارجة عن المألوف أوي".

في الوقت ذاته، تواصلت "الوطن" مع المطعم صاحب الساندوتش الجديد، للوقوف على أسعاره، حيث قال أحد العاملين إن سعر الساندوتش الـ150 جرام يبلغ سعره 40 جنيهًا، أما البالغ وزنه 200 جرامًا يبلغ سعره 50 جنيهًا.

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