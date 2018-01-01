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بينهم إليسا وراغب علامة.. مشاهير الوطن العربي يحتفون بعهد التميمي

منذ 15 دقيقة
عهد التميمي

عهد التميمي

كتب: فادية إيهاب

تصدر هاشتاج "عهد التميمي" تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عقب ساعات من إفراج قوات الاحتلال الإسرائيلية عنها هي ووالدتها، بعد قضائهما 8 أشهر في معتقلات الاحتلال بتهمة صفعها جنديين إسرائيليين بالقرب من منزلها في قرية النبي صالح.

وشارك عدد من مشاهير الوطن العربي في التعبير عن فرحتهم بحرية الفتاة الفلسطينية، بينهم الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والتي كتبت: "بتلبقلك الحرية.. صباح الحرية".

وعبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن فرحتها، قائلة: "مبروك الحرية عهد التميمي، أجمل خبر لأهم قضية، كل أهل فلسطين عندن بطلة".

فيما غرد راغب علامة عبر صفحته الشخصية: "عهد التميمي هي مقاومة حقيقية للاحتلال.. ليس بالشعارات والمزايدة كما الكثير من المزيفين في زمننا هذا! كل الحب والاحترام لك يا بطلة هذا الزمن.. صغيرة في السن وأكبر من كبيرة في الكرامة والوطنية.. خرجت من سجون الاحتلال لكنها دخلت التاريخ.. حماكِ الله يا بطلة هذا العصر".

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